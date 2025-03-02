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Штраф за газовую плиту 10 000 рублей - с 1 марта станут проверять по квартирам

С началом 2025 года в России введены обновленны...

pikabu.ru

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С началом 2025 года в России введены обновленные правила для эксплуатации газового оборудования, сопровождающиеся повышением штрафов за нарушения. Эти изменения направлены на усиление безопасности и предотвращение аварий, связанных с использованием устаревших или неправильно установленных газовых приборов.

Увеличение штрафных санкций

Нововведения в законодательство предусматривают значительное увеличение штрафов для владельцев газовых плит. Теперь за нарушение правил эксплуатации газового оборудования штрафы могут достигать от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, что в разы выше предыдущих санкций. В случае эксплуатации оборудования, превышающего 20-летний срок службы, размер штрафа для физических лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц — до 100 тыс. рублей.

Нормы и условия эксплуатации

По новым правилам, определенные в постановлении Правительства РФ №410, каждая газовая плита должна соответствовать установленным нормам безопасности. Срок службы большинства газовых плит ограничен 10-12 годами, хотя допускаются исключения в зависимости от модели, указанные в техническом паспорте устройства, как поясняет эксперт Станислав Митюшин.

Важные аспекты нововведений

  1. Расположение установки: Газовые плиты должны быть установлены в специально предназначенных для этого безопасных местах, в большинстве случаев на кухне.
  2. Обеспечение доступа для обслуживания: Владельцы должны предоставлять доступ сотрудникам газовых служб для проведения необходимых проверок и технического обслуживания.
  3. Квалификация персонала: Ремонт и техническое обслуживание газового оборудования должны осуществляться исключительно квалифицированными специалистами с соответствующими разрешениями.

Заключение

Усиление требований к эксплуатации газового оборудования является важной ступенью в повышении безопасности жильцов. Владельцам важно внимательно отнестись к соблюдению новых правил, чтобы не только избежать значительных штрафов, но и обеспечить безопасность своего дома. Эти меры способствуют созданию более ответственного и осознанного подхода к использованию газа в быту, пишет sevastopolmedia.ru.

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