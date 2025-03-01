Штраф за газовую плиту 10 000 рублей - с 1 марта начнут проверять по квартирам

В свете недавних изменений в законодательстве, регулирующем использование газового оборудования в России, наступает новый этап более строгого контроля и увеличенных финансовых наказаний за нарушения.

Эти изменения, закреплённые в постановлении Правительства РФ No410, начнут действовать с 1 марта 2025 года и затронут всех владельцев газовых плит.

Подробности нововведений:

Увеличение штрафов: Максимальные штрафы за несоблюдение требований к эксплуатации газовых плит возрастут существенно. Так, для физических лиц штрафы будут колебаться от 10 до 15 тысяч рублей, в то время как для должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы до 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно при повторении нарушений.

Стандарты эксплуатации: Средний срок службы газовой плиты, как правило, составляет от 10 до 12 лет. Однако, согласно новым правилам, использование устаревшего оборудования старше 20 лет может привести к автоматическому отключению газа и штрафам за нарушение стандартов безопасности.

Особенности установки и обслуживания: Газовые плиты должны устанавливаться исключительно в специально отведённых местах — на кухне, и любые работы, связанные с их ремонтом или перемещением, должны проводиться квалифицированными специалистами. Несанкционированное обслуживание или диагностика газового оборудования неаттестованными специалистами также влечёт за собой ответственность.

Как применять новые правила

Для оформления всех необходимых процедур по соблюдению новых правил, владельцы газового оборудования должны регулярно обеспечивать доступ сотрудникам газовой службы для проверок и технического обслуживания. Отказ в предоставлении доступа или использование устаревшего оборудования может привести к серьёзным штрафным санкциям.

Эти меры, по словам экспертов, направлены на усиление безопасности и предотвращение потенциальных чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту. Ожидается, что строгая регуляция поможет минимизировать риски и способствовать более безопасной эксплуатации газового оборудования в домашних условиях, сообщает sevastopolmedia.ru.