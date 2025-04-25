Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ проверят всех и каждого на наличие этой одной вещи
autosprite.ru
Правительство РФ одобрило поправки в статью 12.23 КоАП, усиливающие ответственность за неправильную перевозку детей в автомобиле.
Новые штрафы:
- Физические лица — 5 000 ₽ (было 3 000 ₽)
- Такси и ИП — до 50 000 ₽
- Юридические лица — до 200 000 ₽
Скидка 50% при оплате в первые 20 дней больше не действует.
Почему меры ужесточили?
Причина — рост нарушений:
- В 2023 году зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без автокресел;
- Это на 150 тысяч больше, чем в 2020 году;
- Несмотря на профилактику, многие водители игнорируют правила, что ставит под угрозу жизни детей.
Новые требования к перевозке детей
Теперь нарушение фиксируется, если:
- Ребёнок до 7 лет в авто без сертифицированного кресла;
- Дети от 7 до 12 лет — без автокресла или бустера, если ремень проходит по шее или животу;
- Использование адаптеров и накладок официально приравнивается к отсутствию удерживающего устройства.
Что это значит для водителей и такси?
- Ужесточение штрафов — это не просто наказание, а способ повысить уровень ответственности;
- Особенно важно для такси и служб перевозки: им грозят десятки и сотни тысяч рублей штрафа;
- Родителям стоит помнить: детское кресло — это не формальность, а вопрос жизни.
Почему это важно?
Детское удерживающее устройство:
- 70% снижает риск смерти при аварии;
- позволяет избежать тяжёлых травм
- эффективно работает только при правильной установке и соответствии росту/весу ребёнка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец