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Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ проверят всех и каждого на наличие этой одной вещи

С 2025 года в России вводятся новые правила пер...

autosprite.ru

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Правительство РФ одобрило поправки в статью 12.23 КоАП, усиливающие ответственность за неправильную перевозку детей в автомобиле.

Новые штрафы:

  • Физические лица — 5 000 ₽ (было 3 000 ₽)
  • Такси и ИП — до 50 000 ₽
  • Юридические лица — до 200 000 ₽

Скидка 50% при оплате в первые 20 дней больше не действует.

Почему меры ужесточили?

Причина — рост нарушений:

  • В 2023 году зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без автокресел;
  • Это на 150 тысяч больше, чем в 2020 году;
  • Несмотря на профилактику, многие водители игнорируют правила, что ставит под угрозу жизни детей.

Новые требования к перевозке детей

Теперь нарушение фиксируется, если:

  • Ребёнок до 7 лет в авто без сертифицированного кресла;
  • Дети от 7 до 12 лет — без автокресла или бустера, если ремень проходит по шее или животу;
  • Использование адаптеров и накладок официально приравнивается к отсутствию удерживающего устройства.

Что это значит для водителей и такси?

  • Ужесточение штрафов — это не просто наказание, а способ повысить уровень ответственности;
  • Особенно важно для такси и служб перевозки: им грозят десятки и сотни тысяч рублей штрафа;
  • Родителям стоит помнить: детское кресло — это не формальность, а вопрос жизни.

Почему это важно?

Детское удерживающее устройство:

  • 70% снижает риск смерти при аварии;
  • позволяет избежать тяжёлых травм
  • эффективно работает только при правильной установке и соответствии росту/весу ребёнка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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