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Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ начнут проверять всех и каждого на наличие всего одной вещи

Скоро в России вступят в силу новые правила дор...

drive2.ru

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Скоро в России вступят в силу новые правила дорожного движения, которые усиливают требования к перевозке детей в автомобилях. Изменения направлены на повышение безопасности юных пассажиров.

Какие штрафы введут?

Правительство уже одобрило поправки в статью 12.23 КоАП РФ:

  • За отсутствие детского кресла водителям придётся заплатить 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч;

  • Таксистам грозит штраф до 50 тысяч рублей;

  • Для юридических лиц сумма возрастёт до 200 тысяч рублей;

  • При этом возможность оплатить штраф со скидкой в первые 20 дней отменяется.

Почему решили ужесточить наказание?

Поводом для ужесточения стали тревожные цифры: в 2023 году зафиксировали 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных устройств — на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать правила безопасности.

Как правильно перевозить детей?

  • Детей до 7 лет обязательно нужно перевозить только в сертифицированных автокреслах;

  • Для детей от 7 до 12 лет можно использовать штатный ремень безопасности, но только при правильной регулировке;

  • Если ремень проходит по шее или животу ребёнка, потребуется бустер или автокресло;

  • Использование различных накладок и адаптеров считается нарушением и не заменяет полноценную защиту.

Зачем это нужно?

Повышение штрафов — это не просто наказание. Цель изменений — напомнить водителям о важности заботы о безопасности детей. Правильное использование детских кресел действительно спасает жизни и помогает предотвратить трагедии на дорогах, пишет volgogradru.com.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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