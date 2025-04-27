Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ начнут проверять всех и каждого на наличие всего одной вещи
drive2.ru
Скоро в России вступят в силу новые правила дорожного движения, которые усиливают требования к перевозке детей в автомобилях. Изменения направлены на повышение безопасности юных пассажиров.
Какие штрафы введут?
Правительство уже одобрило поправки в статью 12.23 КоАП РФ:
За отсутствие детского кресла водителям придётся заплатить 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч;
Таксистам грозит штраф до 50 тысяч рублей;
Для юридических лиц сумма возрастёт до 200 тысяч рублей;
При этом возможность оплатить штраф со скидкой в первые 20 дней отменяется.
Почему решили ужесточить наказание?
Поводом для ужесточения стали тревожные цифры: в 2023 году зафиксировали 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных устройств — на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать правила безопасности.
Как правильно перевозить детей?
Детей до 7 лет обязательно нужно перевозить только в сертифицированных автокреслах;
Для детей от 7 до 12 лет можно использовать штатный ремень безопасности, но только при правильной регулировке;
Если ремень проходит по шее или животу ребёнка, потребуется бустер или автокресло;
Использование различных накладок и адаптеров считается нарушением и не заменяет полноценную защиту.
Зачем это нужно?
Повышение штрафов — это не просто наказание. Цель изменений — напомнить водителям о важности заботы о безопасности детей. Правильное использование детских кресел действительно спасает жизни и помогает предотвратить трагедии на дорогах, пишет volgogradru.com.
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