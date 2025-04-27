Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ начнут проверять всех и каждого на наличие всего одной вещи

Скоро в России вступят в силу новые правила дорожного движения, которые усиливают требования к перевозке детей в автомобилях. Изменения направлены на повышение безопасности юных пассажиров.

Какие штрафы введут?

Правительство уже одобрило поправки в статью 12.23 КоАП РФ:

За отсутствие детского кресла водителям придётся заплатить 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч;

Таксистам грозит штраф до 50 тысяч рублей;

Для юридических лиц сумма возрастёт до 200 тысяч рублей;

При этом возможность оплатить штраф со скидкой в первые 20 дней отменяется.

Почему решили ужесточить наказание?

Поводом для ужесточения стали тревожные цифры: в 2023 году зафиксировали 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных устройств — на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на профилактические меры, многие водители продолжают игнорировать правила безопасности.

Как правильно перевозить детей?

Детей до 7 лет обязательно нужно перевозить только в сертифицированных автокреслах;

Для детей от 7 до 12 лет можно использовать штатный ремень безопасности, но только при правильной регулировке;

Если ремень проходит по шее или животу ребёнка, потребуется бустер или автокресло;

Использование различных накладок и адаптеров считается нарушением и не заменяет полноценную защиту.

Зачем это нужно?

Повышение штрафов — это не просто наказание. Цель изменений — напомнить водителям о важности заботы о безопасности детей. Правильное использование детских кресел действительно спасает жизни и помогает предотвратить трагедии на дорогах, пишет volgogradru.com.