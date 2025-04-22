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Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ будет проверять всех и каждого на наличие всего одной вещи

В России увеличиваются штрафы за неправильную п...

njcar.ru

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В России ожидаются значительные изменения в правилах дорожного движения, касающиеся безопасности детей в автомобилях.

Штрафы за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров вырастут, а новые меры должны привлечь внимание к проблеме детской безопасности на дорогах.

Правительство уже одобрило законопроект, который внесет поправки в статью 12.23 КоАП РФ. Согласно новым нормам, штраф за отсутствие детского кресла увеличится с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Особенно жесткие штрафы предусмотрены для такси и юридических лиц: в случае нарушения штрафы могут составить 50 и 200 тысяч рублей соответственно. Важное изменение: отменяется возможность оплаты штрафа со скидкой в первые 20 дней.

Почему ужесточаются меры

Причиной ужесточения мер является неутешительная статистика: в 2023 году было зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств, что на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на профилактическую работу, многие водители продолжают пренебрегать безопасностью юных пассажиров.

Новые требования к перевозке детей

Согласно новым правилам, нарушением будет считаться перевозка детей до 7 лет без сертифицированного автокресла. Для детей в возрасте от 7 до 12 лет допускается использование штатных ремней безопасности, но только при правильной регулировке.

Если ремень проходит по шее или животу ребенка, необходимо использовать бустер или автокресло. Важно помнить, что адаптеры и накладки не обеспечивают должной защиты и приравниваются к отсутствию удерживающего устройства.

Что это значит для водителей и перевозчиков

Повышение штрафов — это не только мера наказания, но и попытка привлечь внимание к важности детской безопасности. Детское кресло — это не просто обязательное устройство, а жизненно важная система защиты, которая может предотвратить трагедию.

Новые правила направлены на то, чтобы родители, водители и перевозчики осознали свою ответственность и сделали всё возможное для сохранения жизни и здоровья детей на дорогах, сообщает pg11.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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