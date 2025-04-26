Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ будет проверять всех и каждого на наличие только этой вещи

В России готовятся серьёзные изменения в правилах дорожного движения, касающиеся безопасности детей в автомобилях. Новые штрафы будут значительно выше прежних, и поблажек больше не будет.

Что именно изменится

Правительство уже одобрило законопроект о внесении поправок в статью 12.23 КоАП РФ. Согласно новым нормам:

Штраф за отсутствие детского кресла вырастет с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Такси и юридические лица будут платить гораздо больше — до 50 и 200 тысяч рублей соответственно.

Возможность оплатить штраф со скидкой в течение первых 20 дней отменят.

Почему приняли такие меры

Статистика тревожит: в 2023 году инспекторы зафиксировали 656 тысяч случаев перевозки детей без автокресел — это на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на профилактические кампании, многие водители продолжают игнорировать безопасность маленьких пассажиров.

Что считается нарушением

Детей до 7 лет обязательно перевозить только в сертифицированных автокреслах.

Для детей от 7 до 12 лет можно использовать штатные ремни безопасности, но только если ремень проходит правильно — через плечо и грудную клетку, а не через шею или живот. В противном случае нужен бустер или автокресло.

Использование адаптеров и накладок, которые не являются сертифицированными устройствами, приравнивается к полному отсутствию защиты.

Почему это важно

Повышение штрафов — не просто наказание, а реальная попытка напомнить водителям о важности детской безопасности. Автокресло — это шанс спасти жизнь в случае аварии.

Новые правила призваны сделать так, чтобы все водители осознали свою ответственность и сделали максимум для защиты юных пассажиров, пишет volgogradru.com.