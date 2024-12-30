Штраф 5 000 рублей и заберут весь праздник: россиянам напомнили чем может обернуться вырубка новогодних елей

Иван Советников, глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в беседе с журналистами из "Известий" напомнил о строгих наказаниях для тех, кто осмелится незаконно вырубить ёлку в преддверии Нового года. Нарушители рискуют получить штраф в размере до 5 тысяч рублей и лишение права владения елкой.

Суровые последствия за массовую вырубку

Советников акцентировал внимание на том, что в случае массовой незаконной рубки деревьев, виновные могут столкнуться с уголовной ответственностью, включая возможное лишение свободы. Он строго предостерег: «Могут посадить в тюрьму. Поэтому напоминаю, что заготавливать елки нелегально не стоит».

Усиленный контроль за лесами

В преддверии праздничного сезона Рослесхоз наращивает меры контроля за состоянием лесов. Увеличение числа патрулей в лесных массивах призвано предотвратить незаконные действия и защитить лесное наследие.

Общественные деятели против вырубки

Известные личности, включая певицу Анну Семенович, выражают своё недовольство по поводу практики вырубки елок. Семенович предлагает альтернативу: украшать деревья на открытом воздухе, сохраняя при этом природу невредимой. «Рубить деревья ради праздника не только неразумно, но и вредно», — подчёркивает она.

Такие меры и инициативы отражают растущее осознание важности бережного отношения к природе и необходимость охраны лесов от неправомерных действий. Рослесхоз продолжает усилия по охране и рациональному использованию лесных ресурсов, стремясь к улучшению экологической ситуации в стране, пишет lenta.ru.