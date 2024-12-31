Штраф 5 000 рублей и никакого праздника: россиянам напомнили чем окажется вырубка новогодних елей

Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, в свежем интервью для "Известий" напомнил о серьезности ответственности за незаконную рубку новогодних елок. С наступлением предновогоднего сезона, когда спрос на елки значительно возрастает, важно помнить, что за незаконное вырубание этих деревьев предусмотрены строгие штрафы.

Ответственность за незаконную рубку

За каждое незаконно срубленное дерево нарушителя может ожидать штраф в размере до 5 тысяч рублей, а также конфискация самой ели. Кроме того, в случаях, когда речь идет о большом объеме вырубки, нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности, что потенциально влечет за собой тюремное заключение.

Усиленное патрулирование

Представители ленской охраны на данный момент уже усилили патрулирование во всех лесных массивах, чтобы предотвратить незаконную вырубку. Эти меры направлены на защиту лесных ресурсов и поддержание устойчивого управления лесным хозяйством в стране.

Альтернативные предложения

Певица Анна Семенович поддерживает идею отказа от вырубки живых елок к праздникам. Она предлагает наряжать елки прямо в лесу или на улицах, оставляя деревья живыми и здоровыми. По ее мнению, уничтожать деревья ради кратковременного удовольствия не только вредно для экологии, но и неразумно.

Эти меры и предложения направлены на сохранение природных ресурсов и поддержание экологической безопасности, а также на формирование более ответственного отношения к природе среди граждан, пишет lenta.ru.