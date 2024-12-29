Штраф 5 000 рублей и никакого праздника: россиянам напомнили, чем может выйти вырубка новогодних елей

Иван Советников, глава Федерального агентства лесного хозяйства, в преддверии новогодних праздников обращает внимание граждан на серьезные последствия за незаконную рубку елок. В своем интервью для «Известий». он подчеркнул, что за вырубку одной ели без разрешения предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, а также возможная конфискация дерева.

Уголовная ответственность за масштабную вырубку

Более того, Советников указывает на уголовную ответственность, которая может последовать в случае особо крупной незаконной вырубки. Он строго напоминает, что такие действия могут привести к лишению свободы, подчеркивая важность соблюдения законных рамок при подготовке к праздникам.

Повышенное внимание к лесным территориям

С наступлением предпраздничного периода усиливаются меры контроля: лесные охранники активизируют патрулирование, чтобы предотвратить незаконные рубки. Эти действия направлены на защиту лесного фонда и поддержание экологического равновесия.

Экологическая инициатива от известной личности

Анна Семенович, известная певица, выступает против вырубки живых елей и предлагает альтернативу — украшение деревьев на открытом воздухе. Она считает, что такой подход позволяет сохранять новогодние традиции, минимизируя вред природе.

Важность соблюдения законодательства

Заключение Советникова касается важности законопослушного поведения в праздничный период. Он призывает граждан не поддаваться искушению самовольной рубки, а выбирать законные способы празднования, чтобы обезопасить себя от юридических последствий и вместе с тем сберечь природные ресурсы.