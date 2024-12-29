Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Штраф 5 000 рублей и никакого праздника: россиянам напомнили, чем может выйти вырубка новогодних елей

Иван Советников, глава Федерального агентства л...

pichold.ru

Подписаться в Telegram

Иван Советников, глава Федерального агентства лесного хозяйства, в преддверии новогодних праздников обращает внимание граждан на серьезные последствия за незаконную рубку елок. В своем интервью для «Известий». он подчеркнул, что за вырубку одной ели без разрешения предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, а также возможная конфискация дерева.

Уголовная ответственность за масштабную вырубку

Более того, Советников указывает на уголовную ответственность, которая может последовать в случае особо крупной незаконной вырубки. Он строго напоминает, что такие действия могут привести к лишению свободы, подчеркивая важность соблюдения законных рамок при подготовке к праздникам.

Повышенное внимание к лесным территориям

С наступлением предпраздничного периода усиливаются меры контроля: лесные охранники активизируют патрулирование, чтобы предотвратить незаконные рубки. Эти действия направлены на защиту лесного фонда и поддержание экологического равновесия.

Экологическая инициатива от известной личности

Анна Семенович, известная певица, выступает против вырубки живых елей и предлагает альтернативу — украшение деревьев на открытом воздухе. Она считает, что такой подход позволяет сохранять новогодние традиции, минимизируя вред природе.

Важность соблюдения законодательства

Заключение Советникова касается важности законопослушного поведения в праздничный период. Он призывает граждан не поддаваться искушению самовольной рубки, а выбирать законные способы празднования, чтобы обезопасить себя от юридических последствий и вместе с тем сберечь природные ресурсы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Важное в РТ

день назад

Татарстанцам напомнили, как обезопасить свою квартиру перед праздниками

заделка вентканалов от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Новости России

2 дня назад

Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка все чаще оплачивают услуги ЖКХ через сервис «Дом» в СберБанк Онлайн

монтаж сплит-системы в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Казани

день назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

15 часов назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Новости Татарстана

19 часов назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

19 часов назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли
Новости Казани
день назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Жители жилого комплекса «Салават Купере» стали ...

Новости Татарстана

19 минут назад

Казанцев предупредили о тумане и ухудшении видимости в Татарстане

Новости России

день назад

В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка

Новости Казани

34 минуты назад

Казанский Кремль оказался в центре масштабных культурных мероприятий

Новости Казани

59 минут назад

Магнитные бури в Новый год: к чему готовиться казанцам
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
20 часов назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Казани

час назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

Новости Татарстана

час назад

Минкульт Татарстана выделил семь целей и задач на 2025 год

Новости Казани

3 часа назад

Авиакомпания Azerbaijan Airlines аннулировала рейс из Казани в Баку
Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани