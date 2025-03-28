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Страдать придется всем, без исключений: Роман Вильфанд сообщил, когда адская жара нагрянет в Россию

как завершение Ла-Нинья и возможное возвращение...

gorod-novoross.ru

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сложностях климатических прогнозов на 2025 год, сравнивая их с предсказаниями инфляции: они основаны на текущих данных, но окончательные результаты могут значительно отличаться.

Вильфанд подчеркнул, что погодные условия в будущем году будут определяться взаимодействием двух мощных океанических явлений — Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Ла-Нинья и её влияние на погоду

Ла-Нинья, характеризующаяся пониженной температурой поверхности восточной части Тихого океана, способствует снижению глобальных температур и влияет на погодные условия по всему миру. Однако, по прогнозам ученых, к апрелю 2025 года явление ослабеет и перейдет в нейтральную фазу, что изменит текущий климатический баланс.

Возможное возвращение Эль-Ниньо

С уменьшением влияния Ла-Нинья на климат, на горизонте может появиться Эль-Ниньо — противоположное явление, приводящее к повышению температуры океанской поверхности и усилению передачи тепла в атмосферу. Эль-Ниньо традиционно ассоциируется с более теплой погодой и повышением температур в различных частях мира.

Прогнозы на 2025 год

«Мы стоим на мостике неопределенности,» — говорит Вильфанд. В зависимости от того, перейдет ли климат в фазу Эль-Ниньо или останется в нейтральной фазе, мир может столкнуться с аномальной жарой, усиленными осадками или засухами. Окончательные прогнозы станут возможными только к середине 2025 года.

Значение этих прогнозов

Неопределенность погодных прогнозов не должна восприниматься как приглашение к бездействию. Напротив, она подчеркивает необходимость в постоянном мониторинге и анализе климатических данных для своевременного реагирования на возможные экстремальные погодные условия.

Гидрометцентр России, вместе с мировым научным сообществом, продолжает активный сбор и анализ данных, что крайне важно для предотвращения и минимизации потенциальных последствий климатических изменений.

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