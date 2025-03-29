Страдать будут все, без исключений: Роман Вильфанд сообщил, когда адская жара нагрянет в Россию

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сравнил сложности климатических прогнозов с предсказаниями инфляции, подчеркивая, что, несмотря на основание на текущих данных, окончательные результаты могут значительно отличаться.

В 2025 году погодные условия будут во многом зависеть от взаимодействия двух мощных океанических явлений — Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Влияние Ла-Нинья

Ла-Нинья, явление, характеризующееся охлаждением поверхности восточной части Тихого океана, традиционно влияет на снижение глобальных температур и изменение погодных условий в разных уголках мира. Ожидается, что к апрелю 2025 года Ла-Нинья ослабеет и перейдет в нейтральную фазу, что может привести к изменениям в климатическом балансе.

Перспективы Эль-Ниньо

С уменьшением влияния Ла-Нинья на климат, на горизонте возможно появление Эль-Ниньо — противоположного явления, вызывающего повышение температуры океанской поверхности и усиление теплопередачи в атмосферу. Это явление ассоциируется с более теплой погодой и может привести к повышению температур в различных регионах мира.

Прогнозы на 2025 год

«Мы стоим на мостике неопределенности», — отмечает Вильфанд. В зависимости от того, наступит ли фаза Эль-Ниньо или климат останется в нейтральной фазе, мир может столкнуться с различными климатическими сценариями: от аномальной жары до усиленных осадков или засух. Точные прогнозы будут возможны ближе к середине 2025 года.

Значение прогнозов

Неопределенность в прогнозах не должна приводить к бездействию. Напротив, она подчеркивает важность непрерывного мониторинга и анализа климатических данных для своевременного реагирования на возможные экстремальные погодные явления.

Гидрометцентр России, вместе с мировым научным сообществом, продолжает активный сбор и анализ данных, что является критически важным для минимизации потенциальных последствий климатических изменений.