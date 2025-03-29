Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Страдать будут все, без исключений: Роман Вильфанд сообщил, когда адская жара нагрянет в Россию

Роман Вильфанд из Гидрометцентра России обсужда...

msk1.ru

Подписаться на Дзен.канал

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сравнил сложности климатических прогнозов с предсказаниями инфляции, подчеркивая, что, несмотря на основание на текущих данных, окончательные результаты могут значительно отличаться.

В 2025 году погодные условия будут во многом зависеть от взаимодействия двух мощных океанических явлений — Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Влияние Ла-Нинья

Ла-Нинья, явление, характеризующееся охлаждением поверхности восточной части Тихого океана, традиционно влияет на снижение глобальных температур и изменение погодных условий в разных уголках мира. Ожидается, что к апрелю 2025 года Ла-Нинья ослабеет и перейдет в нейтральную фазу, что может привести к изменениям в климатическом балансе.

Перспективы Эль-Ниньо

С уменьшением влияния Ла-Нинья на климат, на горизонте возможно появление Эль-Ниньо — противоположного явления, вызывающего повышение температуры океанской поверхности и усиление теплопередачи в атмосферу. Это явление ассоциируется с более теплой погодой и может привести к повышению температур в различных регионах мира.

Прогнозы на 2025 год

«Мы стоим на мостике неопределенности», — отмечает Вильфанд. В зависимости от того, наступит ли фаза Эль-Ниньо или климат останется в нейтральной фазе, мир может столкнуться с различными климатическими сценариями: от аномальной жары до усиленных осадков или засух. Точные прогнозы будут возможны ближе к середине 2025 года.

Значение прогнозов

Неопределенность в прогнозах не должна приводить к бездействию. Напротив, она подчеркивает важность непрерывного мониторинга и анализа климатических данных для своевременного реагирования на возможные экстремальные погодные явления.

Гидрометцентр России, вместе с мировым научным сообществом, продолжает активный сбор и анализ данных, что является критически важным для минимизации потенциальных последствий климатических изменений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Интересное в Казани

день назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

вызов мастера холодный туман в квартире

Не у нас

день назад

Китайский беспилотник обследовал глубину Марианской впадины

Новости Татарстана

2 дня назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

репетитор по истории подготовка к огэ в Москве

Новости Татарстана

день назад

Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

Не у нас

день назад

Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов

Новости Казани

день назад

По всей Казани 27 марта проводятся эвакуации

Не у нас

19 часов назад

Ученые услышали зловещий звук из саркофага в Антарктиде
Лонгриды
12 часов назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Новости Казани

14 часов назад

Историческая часть зооботсада в Казани откроется 1 апреля

Новости Татарстана

17 часов назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

Новости Казани

14 часов назад

Пьяный пассажир из Казани покусал и исплевал людей в самолете

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане может появиться детская психбольница
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Новости Татарстана

17 часов назад

Врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте

Новости Татарстана

18 часов назад

Сотрудник ОБЭП МВД РТ подозревается во взятках на 107 миллионов рублей

Не у нас

19 часов назад

5-летний ребенок из Москвы заразился редким паразитом во время отдыха в Египте
В России начинается запись детей в первый класс...
Интересное в Казани
4 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка