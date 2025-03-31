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Страдать будем все, без исключений: Вильфанд сообщил, когда адскую жару ждать в Россию

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильф...

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогнозы на 2025 год пока являются предварительными и будут уточняться в течение года. Он сравнил их с экономическими прогнозами по инфляции — предсказать точные климатические изменения крайне сложно.

Оценки строятся на анализе атмосферных и океанических процессов, включая природные явления Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Ла-Нинья сопровождается понижением температуры в экваториальной части Тихого океана и усиливает теплообмен между атмосферой и океаном. Ожидается, что в апреле 2025 года она сменится нейтральной фазой, что может изменить погодные условия.

Противоположное по характеру явление — Эль-Ниньо — вызывает повышение температуры поверхности воды и перенос тепла в атмосферу. Этот процесс наблюдался с мая 2023 по апрель 2024 года и стал причиной рекордной жары в 2024 году.

Несмотря на то что Ла-Нинья способна замедлять глобальное потепление, её влияние временно. Тепло, накопившееся в океане из-за Эль-Ниньо, продолжает действовать, и после Ла-Ниньи возможно возвращение Эль-Ниньо или сохранение нейтрального климата. Каждый из этих вариантов повлияет на температуру по-своему.

По словам Вильфанда, пока рано говорить о конкретных погодных сценариях. Более точные прогнозы появятся ближе к середине года, когда будет больше данных. Он подчеркнул важность внимательного отношения к метеоинформации и готовности к возможным климатическим отклонениям, пишет gorodkirov.ru.

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