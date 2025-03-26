Страдать будем все, без исключений: Вильфанд сообщил, когда адская жара нагрянет в Россию
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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, подчеркивает предварительный характер климатических прогнозов на 2025 год, сравнивая их с прогнозированием экономической инфляции.
Точность таких прогнозов часто остается под вопросом из-за сложности предсказания атмосферных и океанических изменений.
Динамика Ла-Нинья и Эль-Ниньо:
Климатические условия 2025 года будут значительно зависеть от двух важных факторов: Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Ла-Нинья, охлаждающее явление в Тихом океане, должно перейти в нейтральную фазу к апрелю 2025 года, что изменит глобальный теплообмен между океаном и атмосферой.
Воздействие Эль-Ниньо:
На противоположном конце спектра находится Эль-Ниньо, которое повышает температуру поверхности океана и способствует передаче тепла в атмосферу. Последний такой период продлился до апреля 2024 года и привел к рекордным температурным показателям.
Потенциальные климатические сценарии на 2025 год:
После завершения Ла-Нинья возможно возвращение Эль-Ниньо или продолжение нейтральной фазы, каждый из которых по-разному скажется на погоде в России и мире. Прогнозы остаются неопределенными, и только сбор данных в середине 2025 года позволит уточнить ожидания.
Сложность предсказания погоды делает важным постоянное наблюдение за климатическими изменениями. Гидрометцентр России и мировое научное сообщество продолжают работу над уточнением данных, что крайне важно для планирования мер по смягчению потенциальных экстремальных погодных условий, сообщает gorodkirov.
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