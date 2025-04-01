Страдать будем все, без исключений: Вильфанд сообщил, когда адская жара начнет наступать в Россию

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, отметил, что текущие прогнозы пока являются предварительными и будут уточняться в течение года. Он сравнил их с прогнозами инфляции, подчеркнув, что точно предсказать климатические изменения — сложная задача.

Прогнозы основываются на комплексном анализе атмосферных и океанических процессов, включая кратковременные явления, такие как Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Ла-Нинья характеризуется понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и способствует активному переносу тепла из атмосферы в океан. В апреле 2025 года Ла-Нинья перейдёт в нейтральную фазу, что существенно повлияет на теплообмен.

Эль-Ниньо, противоположное явление, связано с аномальным повышением температуры поверхности воды и переносом тепла из океана в атмосферу. Последний период Эль-Ниньо длился с мая 2023 года по апрель 2024 года, что сделало 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений.

Хотя Ла-Нинья и сдерживает глобальное потепление, её кратковременность не означает, что в 2025 году температуры непременно снизятся. Тепло, накопленное в океане во время Эль-Ниньо, продолжит оказывать влияние, и после завершения Ла-Ниньи возможен как возвращение Эль-Ниньо, так и сохранение нейтральной фазы. Каждый из этих сценариев по-разному повлияет на температурные показатели.

Прогноз на 2025 год остаётся неопределённым. Важно помнить, что на данный момент он предварительный, и точные данные можно будет получить только в середине года, когда накопится больше информации о климатических изменениях. Необходимо следить за обновлениями прогнозов и готовиться к возможным экстремальным погодным условиям. Эта ситуация требует внимания как со стороны научного сообщества, так и всего мирового общества