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Страдать будем все, без исключений: Вильфанд сообщил, когда адская жара атакует Россию

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильф...

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что прогнозы на 2025 год пока предварительные и будут уточняться в течение года. Он сравнил их с экономическими: как и инфляцию, точно предсказать климатические изменения крайне сложно.

Климат под влиянием океана

Прогнозы базируются на анализе процессов в атмосфере и океанах, в том числе краткосрочных явлений Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Ла-Нинья — это охлаждение воды в экваториальной зоне Тихого океана, при котором тепло уходит из атмосферы в океан. В апреле 2025 года ожидается её переход в нейтральную фазу, что может изменить тепловой баланс.

Эль-Ниньо, наоборот, повышает температуру океана и передаёт тепло в атмосферу. Последний период Эль-Ниньо длился с мая 2023 по апрель 2024 года и стал причиной того, что 2024 год оказался самым жарким за всё время наблюдений.

Что ждать в 2025 году

Хотя Ла-Нинья обычно немного «тормозит» глобальное потепление, она длится недолго. Тепло, накопившееся в океанах в прошлые годы, продолжит воздействовать на климат. После завершения Ла-Ниньи может вернуться Эль-Ниньо или сохраниться нейтральная фаза — и каждое из этих состояний будет по-своему влиять на температуру воздуха.

Прогноз пока неясен

Надежные данные о погоде на год вперёд пока отсутствуют. Ближе к середине 2025 года ученые смогут дать более точные оценки. До этого момента стоит учитывать возможные погодные колебания и готовиться к нестабильным условиям.

Ситуация требует внимания со стороны метеорологов, властей и широкой общественности, особенно если погодные явления окажутся экстремальными, пишет gorodkirov.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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