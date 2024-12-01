Стопроцентный запрет на покупку: жителей России ошарашили новым правилом, введенным в «Пятерочке»

На Волкова, 8, в Ростове-на-Дону развернулась нешуточная драма: в популярном супермаркете "Пятерочка" уже второй день стоят неработающие холодильники, полные продуктов, но недоступные для покупателей. «Не работает, ничего не брать» — предупреждение, которое можно увидеть на каждом холодильном оборудовании магазина, превратило обычный поход за покупками в экскурсию по продуктовому музею.

Холодильное облако молчания

Вместо привычной суеты и выбора товаров, покупатели Ростова столкнулись с неожиданной преградой. Молоко, йогурты, колбасы за стеклом остаются лишь предметом вожделения, в то время как попытки приобрести хотя бы пакет молока обречены на провал. Сотрудники магазина не спешат делиться подробностями о происходящем, отговариваясь туманными объяснениями о "плохом морозе" и таинственных "разбирательствах" руководства.

Репортерская проверка

Пытаясь пролить свет на эту замороженную загадку, наш корреспондент от RO.TODAY провел собственное расследование. Проверка показала, что холодильное оборудование функционирует в нормальном режиме, поддерживая нужную температуру и визуальную свежесть продуктов. Однако несмотря на очевидное благополучие, доступ к продуктам остается закрытым.

В поисках решения

Текущая ситуация вызывает обеспокоенность не только среди покупателей, но и среди городских властей. Возможное решение проблемы, как предлагают некоторые жители, может заключаться в организации "Дня открытых холодильников", где продукты будут разданы бесплатно, чтобы предотвратить их утилизацию. Такой шаг не только решит вопрос с замороженными запасами, но и поможет многим семьям, страдающим от нехватки продовольствия.

Заключение

Следим за развитием ситуации и надеемся, что управление "Пятерочки" найдет оптимальный выход из создавшегося положения. Этот инцидент стал напоминанием о том, что даже в повседневных ситуациях могут возникать неожиданные препятствия, требующие немедленного и эффективного решения.