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Стоимость жилья в курортных локациях растёт – Домклик

Аналитический центр Домклик исследовал рынок ку...

Фото: freepik.com

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Аналитический центр Домклик исследовал рынок курортной недвижимости в городах Калининградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Эксперты отметили, что практически все проанализированные локации пользуются повышенным спросом, что отражается и на ценах. Как на первичном, так и на вторичном рынках наибольший рост цен отмечен в городах Калининградской области. Новостройки значительнее всего подорожали в Балтийске (+32,3%) и Зеленоградске (+27%), а готовое жилье – в Светлогорске (+23,4%) и том же Зеленоградске (+14,6%).

Первичная недвижимость: цены растут при неоднородном предложении


Данные Домклик

За период с мая 2024 по май 2025 года первичный рынок недвижимости в курортных городах продемонстрировал значительный рост цен в большинстве локаций. Наибольший рост цен отмечен в прибрежных курортных городах Калининградской области. Так, в Балтийске цены на новостройки за год выросли почти на треть (+32,3%, с 83,6 до 110 тыс. руб./кв. м). На втором месте – Зеленоградск (+27%, до 233,5 тыс. руб./ кв. м). Тройку замыкают Минеральные Воды (Ставропольский край) – там рост цен составил 17,6%, до 120 тыс. за кв. м.

Умеренный рост наблюдался в Пятигорске (+5,2%, до 165 тыс. руб. за кв. м), Сочи (+4,3%, до 465,8 тыс. руб./кв. м), Новороссийске (+2,6%, до 225,2 тыс. руб. за кв. м).

Снижение цен зафиксировано в Краснодаре (-2,8%), Железноводске (-4,3%) и особенно резко в Светлогорске (-36,7%, с 312,8 до 197,9 тыс. руб./ кв. м).

Падение цен на новостройки в Светлогорске скорее всего стало результатом нескольких факторов. Во-первых, в этом городе за прошлый год резко выросло предложение (+71%), а средняя стоимость кв. м стала неестественно высокой – более 300 тыс. руб. за кв. м, что сильно больше, чем в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Во-вторых, в то же время в Светлогорске наблюдался рост предложения относительно свежего вторичного жилья по более привлекательным ценам, что перетянуло на себя платежеспособный спрос.

Вторичный рынок: стабильный рост цен при сокращении предложения

Вторичная недвижимость в курортных локациях также продолжает дорожать, но темпы роста ниже, чем на первичном рынке.


Данные Домклик

Как и на рынке новостроек, в этом году в лидерах по росту цен города Калининградской области – Светлогорск (+23,4%, до 210,6 тыс. руб./ кв. м), Зеленоградск (+14,6%, до 235,2 тыс. руб. за кв. м) и Пионерский (+12,4%, до 179,8 тыс. / кв. м). В Светлогорске резкий рост цен на готовое жилье с высокой долей вероятности связан с перетеканием в этот сегмент желающих купить квартиру в новостройке, но в итоге выбравших вторичное жилье, построенное в конце 2010-х гг.

Более 10% составил рост цен в самом Калининграде и Геленджике. В Железноводске и Новороссийске цены увеличились на 9,6% соответственно, а в Ессентуках чуть меньше – на 9,4%.

В Краснодаре, Пятигорске, Сочи и Балтийске наблюдается умеренный рост цен (1-6%).

Что касается предложения на вторичном рынке в курортных городах, то в большинстве городов отмечено сокращение числа объектов, особенно в Минеральных Водах (-58%), Краснодаре (-54%), Сочи (-48%), Светлогорске и Туапсе (по -40%).

Рост предложения зафиксирован только в Железноводске и Кисловодске – 56%.

Рынок вторичного жилья менее волатилен, чем первичный, но также демонстрирует устойчивый рост цен. Сокращение предложения в ключевых локациях (Сочи, Краснодар, Минеральные Воды) может быть результатом повышенного спроса последних лет. Кроме того, некоторые собственники в летний сезон могут повременить с продажей и временно выйти на рынок краткосрочной аренды, которая особенно популярна в курортных городах.

Методология
Аналитики Домклик изучили объявления о продаже первичной и вторичной недвижимости на витрине Домклик за май 2025 года и май 2024 года. На основе полученных данных эксперты рассчитали медианную стоимость кв. м за оба периода. Также аналитики изучили количество лотов, выставленных на продажу по каждому городу в мае 2024 и мае 2025 года, чтобы вычислить динамику предложения по первичному и вторичному рынкам.

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