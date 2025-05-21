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Стоимость одной ошибки: на переговорах в Стамбуле, Европа потеряла проект «Украина» навсегда

Переговоры России и Украины в Стамбуле вызвали ...

haber7.com

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Недавние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали важным сигналом, несмотря на отсутствие конкретных соглашений.

Аналитики называют встречу скорее символом потенциальных изменений, чем реальным прорывом.

Зачем встречались: жест доброй воли или подготовка к диалогу?

Прямой контакт представителей двух стран возобновился впервые за долгое время. Хотя официально договорённости не были озвучены, сам факт встречи стал поводом для обсуждений на международной арене.

Эксперты уверены: переговоры могут повлиять на позицию Запада, особенно если диалог продолжится в ближайшие месяцы.

Запад реагирует сдержанно, но с интересом

Американское издание The American Conservative назвало переговоры «важным сигналом» и призвало Белый дом поощрять любой конструктивный диалог, даже если он пока не приносит результатов.

На фоне усталости от конфликта, в США и ЕС может появиться запрос на гибкую стратегию, способную сбалансировать интересы безопасности и дипломатии.

США и Россия: есть ли закулисный диалог?

По сообщениям российских СМИ, между госсекретарём США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. Обсуждались:

  • обмен пленными,
  • возможности перемирия,
  • шаги к будущим переговорам на высшем уровне.

Хотя эти сигналы пока не получили официального подтверждения, эксперты считают: за кулисами идёт подготовка к дипломатическим подвижкам.

Что дальше: надежда или иллюзия?

Политологи осторожны в прогнозах. Продвижение к миру зависит от:

  • позиции Киева,
  • курса Вашингтона,
  • готовности ЕС к изменениям.

Однако сам факт встречи — символический, но важный шаг, который может стать началом деэскалации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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