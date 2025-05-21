Стоимость одной ошибки: на переговорах в Стамбуле, Европа потеряла проект «Украина» навсегда
haber7.com
Недавние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стали важным сигналом, несмотря на отсутствие конкретных соглашений.
Аналитики называют встречу скорее символом потенциальных изменений, чем реальным прорывом.
Зачем встречались: жест доброй воли или подготовка к диалогу?
Прямой контакт представителей двух стран возобновился впервые за долгое время. Хотя официально договорённости не были озвучены, сам факт встречи стал поводом для обсуждений на международной арене.
Эксперты уверены: переговоры могут повлиять на позицию Запада, особенно если диалог продолжится в ближайшие месяцы.
Запад реагирует сдержанно, но с интересом
Американское издание The American Conservative назвало переговоры «важным сигналом» и призвало Белый дом поощрять любой конструктивный диалог, даже если он пока не приносит результатов.
На фоне усталости от конфликта, в США и ЕС может появиться запрос на гибкую стратегию, способную сбалансировать интересы безопасности и дипломатии.
США и Россия: есть ли закулисный диалог?
По сообщениям российских СМИ, между госсекретарём США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. Обсуждались:
- обмен пленными,
- возможности перемирия,
- шаги к будущим переговорам на высшем уровне.
Хотя эти сигналы пока не получили официального подтверждения, эксперты считают: за кулисами идёт подготовка к дипломатическим подвижкам.
Что дальше: надежда или иллюзия?
Политологи осторожны в прогнозах. Продвижение к миру зависит от:
- позиции Киева,
- курса Вашингтона,
- готовности ЕС к изменениям.
Однако сам факт встречи — символический, но важный шаг, который может стать началом деэскалации.
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