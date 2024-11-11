Стоимость биткойна первый раз превысила $79 000

В последние недели курс биткойна продемонстрировал рекордный рост, достигнув отметки в $79 470. Это событие стало значимым не только для участников криптовалютного рынка, но и для политического сообщества, в частности, в контексте недавних президентских выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп.

Политический контекст и влияние на рынок

Подъем стоимости биткойна начался после объявления о победе Трампа, известного своей поддержкой криптоиндустрии. Во время кампании Трамп заявлял о намерении способствовать развитию этой сферы, что вызвало волну оптимизма среди инвесторов. Рост криптовалюты начался еще 6 ноября, когда ее стоимость взлетела на 8%, превысив $75 000 и превзойдя предыдущий рекорд марта, установленный после запуска американских биржевых фондов, торгующих биткойном.

Реакция других криптовалют

После коррекции, когда курс биткойна временно опустился ниже $75 000, он вновь начал уверенно расти. Это сопровождалось ростом и других крупных криптовалют: Ethereum увеличил свою стоимость на 6,5%, а Dogecoin, популяризируемый сторонником Трампа Илоном Маском, подскочил на 18%.

Будущее криптовалют в США

Трамп, вернувшийся в Белый дом, обещает сделать США криптостолицей мира, создать стратегический резерв биткойна и назначить регуляторов, поддерживающих цифровые активы. Эти планы укрепили его позиции среди сторонников криптовалют. В то же время, вице-президент Харрис придерживается более сдержанной политики, обещая поддерживать развитие нормативной базы для отрасли, пишет vedomosti.ru.

Заключение

Новый исторический максимум биткойна подчеркивает влияние политических событий на экономические процессы, особенно в области инновационных технологий и криптовалют. Стабильный рост стоимости биткойна с начала года и реакция рынка на политические изменения демонстрируют растущее признание криптовалют как значимого актива в глобальной экономике.