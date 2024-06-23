Стоят копейки, а стирают не хуже элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Сводка исследования Роскачества: рейтинг стиральных порошков для цветного белья.



В лидерах рейтинга оказался бренд "Аист". Ему была присвоена максимальная оценка - 5 баллов. Один из основных признаков этого порошка - его способность эффективно справляться с самыми сложными видами загрязнений и при этом сохранять яркость и насыщенность цветов тканей. Даже после многочисленных стирок одежда остается такой же новой благодаря бережному воздействию "Аиста" на структуру материалов.



На втором месте - Burti Color. Ему была присуждена оценка 4,98 балла. Этот порошок гарантирует высокое качество стирки, не ущемляя прочность тканей.

Великолепное третье место в списке занимает Ariel, который получил невероятные 4,74 балла.



На четвертой строчке рейтинга расположился Dosia с такой же высокой оценкой в 4,74 балла. Применение этого порошка гарантирует сохранение качества ткани, предотвращает ее деформацию и сохранение насыщенности цвета. Dosia отлично справляется с загрязнениями, обеспечивая долгую жизнь вашей одежде.Reflect занял пятое место в рейтинге с оценкой 4,50 балла.Результаты тестирования отечественного агентства Роскачество могут точно указать вам на оптимальный выбор моющего средства для поддержания чистоты и сохранности вашей одежды, сообщает PROGORODUHTA.