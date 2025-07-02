Стоят дешевле, а стирают намного лучше дорогих: пять лучших стиральных порошков по мнению Роскачества

Роскачество провело тщательное исследование стиральных порошков для цветного белья, оценив 30 параметров, включая эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава.

Результаты показали, что качественная стирка не требует переплаты за премиальные бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Российский порошок, который получил высокие оценки за удаление стойких загрязнений и сохранение яркости тканей после нескольких стирок.

Burti Color

Знаменит своей бережной стиркой. Эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани и бережно сохраняя цвет.

Ariel

Лидер в удалении пятен. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат после стирки.

Dosia

Этот порошок хорошо сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует их и не выцветает, что делает его отличным вариантом для частых стирок.

Reflect

Эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости цветов.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что высокое качество стирки не всегда зависит от высокой цены. Многие бренды обеспечивают отличные результаты при доступной стоимости, не нанося ущерба здоровью и сохраняя ткани. При выборе стирального порошка важно учитывать не только цену, но и его воздействие на ткани и экологичность состава.

Этот рейтинг поможет вам сделать осознанный выбор и обеспечить качественную стирку вашего белья без переплаты за бренд.