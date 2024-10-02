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Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела

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Всех участников ждут бонусы от партнёров Сбера

Представители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.

Отбор победителей будет проходить в два этапа. На региональном этапе выявят 1100 победителей — по 100 победителей в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. Затем на федеральном уровне из них определят 100 победителей. Каждому победителю федерального уровня вручат по 1 млн рублей на развитие бизнеса. А 10 обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай. Кроме того, всех участников ожидают гарантированные бонусы от партнёров Сбера сразу после отправки заявки на участие.

Премия вручается в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство» и др. Победителей федерального этапа пригласят в Москву на праздничное мероприятие.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
«Наша премия помогает предпринимателям сегмента малого и микробизнеса заявить о себе, рассказать о своём бизнесе и получить эффективные инструменты для его развития. От участия выигрывают все: каждого ждут бонусы от партнёров. В этом году мы выберем сразу 100 лучших предпринимателей, каждый из которых получит по 1 млн рублей: эти деньги победители смогут потратить на развитие своего дела. Победителей федерального этапа мы пригласим в Москву на торжественное вручение призов. А 10 обладателей Гран-при отправятся на курорт Сбера "Манжерок"».

Подать заявку на премию

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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