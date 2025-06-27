Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Стирают намного лучше элитных, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков по мнению Роскачества

Роскачество провело исследование стиральных пор...

helios.iframe.thesun.co.uk

Подписаться на Дзен.канал

Роскачество исследовало стиральные порошки для цветного белья: результаты и рекомендации

Роскачество провело подробное исследование стиральных порошков для цветного белья, оценив 30 различных параметров, включая эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава. Результаты показали, что качественная стирка возможна без переплаты за премиальные бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

  • Аист

Российский порошок, который показал лучшие результаты по удалению стойких загрязнений и сохранению яркости тканей после многочисленных стирок.

  • Burti Color

Известен своей бережной стиркой. Этот порошок эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани, и бережно относится к цвету.

  • Ariel

Лидер по удалению пятен. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат после стирки, обеспечивая отличные результаты даже с трудными пятнами.

  • Dosia

Порошок, который сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует их и не выцветает. Отличный выбор для частых стирок.

  • Reflect

Эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости цветов.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что хорошие порошки не обязательно должны быть дорогими. Многие бренды обеспечивают отличное качество стирки при доступной цене, не вредят здоровью и сохраняют ткани. При выборе стирального порошка важно учитывать не только цену, но и влияние на ткани и экологичность состава.

Этот рейтинг поможет вам сделать более осознанный выбор и обеспечить качественную стирку вашего белья, не переплачивая за бренд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Гид по скидкам Казани

20 минут назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

звонок тараканы обратный

Не у нас

день назад

Россияне в Абхазии жалуются на кражу трусов и неудобства

Важное в РТ

2 дня назад

Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Казани

сколько стоит реставрация паркета в Москве

Не у нас

7 часов назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Не у нас

день назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Новости Казани

день назад

В Татарстане подготовились к угрозам БПЛА во время Дня молодежи

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, зачем православные отмечают праздник Ивана Купалы

Не у нас

19 часов назад

Отец Георгий рассказал, какие молитвы не одобряет Церковь
Лонгриды
2 часа назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

27 июня 2025 года в Татарстане вновь введён реж...

Не у нас

2 часа назад

Археологи обнаружили древнеримский волнорез у побережья Италии

Интересное в Казани

3 часа назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане полицейский спас подростка, едва не утонувшего в Каме

Не у нас

3 часа назад

В РПЦ считают грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы
В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водит...
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

Новости Казани

3 часа назад

В Казани восстановят жилой комплекс «Лазурные небеса» до 2026 года

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане модернизируют 19 светофоров за 122 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане электрички перевезли более 3 млн пассажиров
50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанс...
Интересное в Казани
4 дня назад

50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанский предприниматель рассказал, как найти слабые места компании и перестать себе врать