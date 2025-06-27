Стирают намного лучше элитных, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков по мнению Роскачества

Роскачество исследовало стиральные порошки для цветного белья: результаты и рекомендации

Роскачество провело подробное исследование стиральных порошков для цветного белья, оценив 30 различных параметров, включая эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава. Результаты показали, что качественная стирка возможна без переплаты за премиальные бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Российский порошок, который показал лучшие результаты по удалению стойких загрязнений и сохранению яркости тканей после многочисленных стирок.

Burti Color

Известен своей бережной стиркой. Этот порошок эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани, и бережно относится к цвету.

Ariel

Лидер по удалению пятен. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат после стирки, обеспечивая отличные результаты даже с трудными пятнами.

Dosia

Порошок, который сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует их и не выцветает. Отличный выбор для частых стирок.

Reflect

Эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости цветов.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что хорошие порошки не обязательно должны быть дорогими. Многие бренды обеспечивают отличное качество стирки при доступной цене, не вредят здоровью и сохраняют ткани. При выборе стирального порошка важно учитывать не только цену, но и влияние на ткани и экологичность состава.

Этот рейтинг поможет вам сделать более осознанный выбор и обеспечить качественную стирку вашего белья, не переплачивая за бренд.