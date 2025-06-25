Стирают намного лучше дорогих, а стоят дешевле: пять лучших стиральных порошков по мнению Роскачества
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Роскачество провело масштабное исследование стиральных порошков для цветного белья, оценив 30 параметров, включая эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава.
Результаты показали, что качественная стирка возможна без переплаты за премиальные бренды.
Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества
- Аист
Российский порошок, набравший максимальные оценки за удаление стойких загрязнений и сохранение яркости тканей после многочисленных стирок.
- Burti Color
Известен своей бережной стиркой: эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани.
- Ariel
Лидер по удалению пятен, не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат.
- Dosia
Сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует и не выцветает.
- Reflect
Эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку.
Выводы и рекомендации
Рейтинг Роскачества подтверждает, что хорошие порошки не обязательно должны быть дорогими. Многие бренды обеспечивают отличное качество стирки при доступной цене, не вредят здоровью и сохраняют ткани. При выборе стирального порошка стоит учитывать не только цену, но и влияние на ткани и экологичность состава. Этот рейтинг поможет вам сделать более осознанный выбор.
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