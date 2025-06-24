Стирают намного лучше дорогих, а стоят дешевле: 5 лучших стиральных порошков по мнению Роскачества

Роскачество оценило лучшие стиральные порошки для цветного белья: топ-5 продуктов

Роскачество провело исследование стиральных порошков для цветного белья, проверив их эффективность, безопасность и влияние на ткани. Мы собрали результаты, чтобы помочь вам выбрать оптимальный порошок, сочетая качество и цену.

Методология исследования

Эксперты Роскачества оценили 30 различных параметров, среди которых:

Эффективность удаления пятен

Безопасность для тканей

Влияние на здоровье человека

Сохранение яркости и насыщенности цвета тканей

Экологичность состава

Тестирование также включало оценку качества стирки и длительного воздействия на ткани после нескольких циклов стирки.

Рейтинг лучших порошков для цветного белья

На основе результатов исследования Роскачество выделило несколько брендов, которые показали отличные результаты по соотношению цены и качества:

«Аист» — хорошо справляется с устойчивыми загрязнениями, сохраняет яркость тканей после множества стирок.

Burti Color — мягко очищает ткани, эффективно устраняя загрязнения, не повреждая их.

Ariel — лидер по удалению пятен, не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат.

Dosia — сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует и не выцветает.

Reflect — эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что хорошие порошки не обязательно должны быть дорогими. Многие бренды обеспечивают отличное качество стирки при доступной цене, не вредят здоровью и сохраняют ткани. При выборе стирального порошка стоит учитывать не только цену, но и влияние на ткани и экологичность состава. Этот рейтинг поможет вам сделать более осознанный выбор.