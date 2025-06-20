Стирают лучше дорогих, а стоят дешевле: пять лучших стиральных порошков по выводам Роскачества

Роскачество оценило лучшие стиральные порошки для цветного белья: итоги исследования

Чистота и свежесть одежды имеют важное значение не только для поддержания здоровья, но и для уверенности в себе. Для того чтобы помочь потребителям выбрать качественные моющие средства, Роскачество провело обширное исследование стиральных порошков, предназначенных для стирки цветного белья. Эксперты оценили не только эффективность, но и безопасность, а также экологичность популярных порошков.

Методика исследования

В ходе тестирования специалисты Роскачества проанализировали 30 различных показателей, таких как способность порошков удалять пятна, влияние на ткани, безопасность для здоровья и сохранение яркости тканей после стирки. Также было учтено, насколько экологичен состав каждого продукта и как он влияет на окружающую среду.

Рейтинг лучших стиральных порошков

На основании полученных данных Роскачество составило рейтинг, в котором были отмечены следующие бренды:

«Аист» – порошок, продемонстрировавший высокую эффективность в удалении устойчивых загрязнений, при этом он сохраняет яркость тканей даже после многочисленных стирок.

Burti Color – средство, известное своей бережной стиркой, которое эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани.

Ariel – лидер по эффективности удаления пятен, не оставляя разводов и даря приятный долгосрочный аромат.

Dosia – отлично сохраняет ткань, не деформируя ее и не вызывая выцветания.

Reflect – замкнул пятерку лучших благодаря выдающимся результатам в борьбе с различными загрязнениями, в том числе жирными и пищевыми пятнами.

Рейтинг Роскачества предоставляет потребителям полезную информацию о том, какие стиральные порошки гарантируют отличные результаты стирки, не наносят ущерба здоровью и сохраняют ткани в идеальном состоянии. Это исследование также показывает, что высокая эффективность порошков не всегда сопряжена с высокой ценой, и многие недорогие средства могут быть столь же эффективными.