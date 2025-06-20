Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Стирают лучше дорогих, а стоят дешевле: пять лучших стиральных порошков по выводам Роскачества

Роскачество представило результаты исследования...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Роскачество оценило лучшие стиральные порошки для цветного белья: итоги исследования

Чистота и свежесть одежды имеют важное значение не только для поддержания здоровья, но и для уверенности в себе. Для того чтобы помочь потребителям выбрать качественные моющие средства, Роскачество провело обширное исследование стиральных порошков, предназначенных для стирки цветного белья. Эксперты оценили не только эффективность, но и безопасность, а также экологичность популярных порошков.

Методика исследования

В ходе тестирования специалисты Роскачества проанализировали 30 различных показателей, таких как способность порошков удалять пятна, влияние на ткани, безопасность для здоровья и сохранение яркости тканей после стирки. Также было учтено, насколько экологичен состав каждого продукта и как он влияет на окружающую среду.

Рейтинг лучших стиральных порошков

На основании полученных данных Роскачество составило рейтинг, в котором были отмечены следующие бренды:

  • «Аист» – порошок, продемонстрировавший высокую эффективность в удалении устойчивых загрязнений, при этом он сохраняет яркость тканей даже после многочисленных стирок.
  • Burti Color – средство, известное своей бережной стиркой, которое эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани.
  • Ariel – лидер по эффективности удаления пятен, не оставляя разводов и даря приятный долгосрочный аромат.
  • Dosia – отлично сохраняет ткань, не деформируя ее и не вызывая выцветания.
  • Reflect – замкнул пятерку лучших благодаря выдающимся результатам в борьбе с различными загрязнениями, в том числе жирными и пищевыми пятнами.

Рейтинг Роскачества предоставляет потребителям полезную информацию о том, какие стиральные порошки гарантируют отличные результаты стирки, не наносят ущерба здоровью и сохраняют ткани в идеальном состоянии. Это исследование также показывает, что высокая эффективность порошков не всегда сопряжена с высокой ценой, и многие недорогие средства могут быть столь же эффективными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

21 минуту назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

табачка в звенигороде

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

заменить ветровое стекло в Москве

Не у нас

18 часов назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

8 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

4 часа назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Не у нас

18 часов назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет
Лонгриды
6 часов назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Хронический стресс и переутомление — это не про...

Новости Татарстана

2 часа назад

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Интересное в Казани

24 минуты назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

Новости Татарстана

2 часа назад

Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане
На строительство нового выезда из Казани потрат...
Новости Казани
7 часов назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

Не у нас

3 часа назад

Психиатр объяснил значение выражения "поехать кукухой"

Не у нас

3 часа назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship
Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на при...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом