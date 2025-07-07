Стирают куда лучше элитных, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков, по мнению Роскачества
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Роскачество провело исследование 30 стиральных порошков для цветного белья, проверив их по 30 параметрам. Среди них — эффективность удаления пятен, влияние на ткани и безопасность для здоровья.
Исследование показало, что качественная стирка не всегда требует переплаты за бренд.
Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества
Аист
Российский порошок, который отличается отличной эффективностью в удалении стойких загрязнений и сохраняет яркость тканей после множества стирок.
Burti Color
Этот порошок хорошо зарекомендовал себя за счёт бережной стирки, он эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани и сохраняя их цвет.
Ariel
Лидер в борьбе с пятнами. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный запах на белье.
Dosia
Отлично сохраняет ткани, не деформируя их и не выцветая, что делает его хорошим выбором для частых стирок.
Reflect
Эффективно справляется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости тканей.
Основные выводы
Исследование Роскачества подтверждает, что высокая цена порошка не всегда означает его лучшее качество. Многие более доступные бренды обеспечивают отличные результаты и не наносят ущерба тканям или здоровью. При выборе порошка важно учитывать не только цену, но и его состав, воздействие на ткани и безопасность.
Эти результаты помогут вам выбрать качественный порошок, не переплачивая за премиальные бренды.
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