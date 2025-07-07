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Стирают куда лучше элитных, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков, по мнению Роскачества

Роскачество протестировало 30 стиральных порошк...

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Роскачество провело исследование 30 стиральных порошков для цветного белья, проверив их по 30 параметрам. Среди них — эффективность удаления пятен, влияние на ткани и безопасность для здоровья.

Исследование показало, что качественная стирка не всегда требует переплаты за бренд.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

  1. Аист
    Российский порошок, который отличается отличной эффективностью в удалении стойких загрязнений и сохраняет яркость тканей после множества стирок.

  2. Burti Color
    Этот порошок хорошо зарекомендовал себя за счёт бережной стирки, он эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани и сохраняя их цвет.

  3. Ariel
    Лидер в борьбе с пятнами. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный запах на белье.

  4. Dosia
    Отлично сохраняет ткани, не деформируя их и не выцветая, что делает его хорошим выбором для частых стирок.

  5. Reflect
    Эффективно справляется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохранение яркости тканей.

Основные выводы

Исследование Роскачества подтверждает, что высокая цена порошка не всегда означает его лучшее качество. Многие более доступные бренды обеспечивают отличные результаты и не наносят ущерба тканям или здоровью. При выборе порошка важно учитывать не только цену, но и его состав, воздействие на ткани и безопасность.

Эти результаты помогут вам выбрать качественный порошок, не переплачивая за премиальные бренды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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