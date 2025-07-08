Стирают куда лучше элитных, а стоят намного дешевле: пять лучших стиральных порошков, по мнению Роскачества
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Роскачество провело исследование 30 стиральных порошков для цветного белья, оценив их по 30 ключевым параметрам, включая эффективность в удалении пятен, безопасность для кожи и тканей, а также влияние на экологию.
Результаты показали, что для качественной стирки не нужно переплачивать за дорогие бренды.
Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества
Аист
Российский порошок, который получил высокие оценки за удаление стойких загрязнений и сохранение яркости тканей даже после нескольких стирок.
Burti Color
Прекрасно подходит для бережной стирки, эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани и сохраняя их цвет.
Ariel
Порошок, который отлично справляется с удалением пятен, не оставляя разводов и сохраняя приятный аромат.
Dosia
Хорошо сохраняет ткани, предотвращая их деформацию и выцветание, что делает его отличным выбором для частых стирок.
Reflect
Прекрасно удаляет жирные и пищевые пятна, эффективно поддерживая яркость цветов тканей.
Рекомендации и выводы
Рейтинг Роскачества показал, что высокое качество стирки не всегда зависит от высокой цены. Многие доступные бренды обеспечивают отличные результаты без ущерба для здоровья и тканей. При выборе стирального порошка важно обращать внимание на состав, влияние на ткани и экологичность.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать безопасный и эффективный порошок для вашего цветного белья, не переплачивая за бренд.
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