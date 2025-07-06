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Стирают куда лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков, по мнению Роскачества

Роскачество провело подробное исследование стир...

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Роскачество провело тщательное исследование 30 марок стиральных порошков для цветного белья, оценивая их по 30 параметрам, включая эффективность в борьбе с пятнами, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава.

Результаты исследования показали, что качественная стирка не всегда требует переплаты за премиальные бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

  • Аист

Российский порошок, который продемонстрировал высокие результаты по удалению стойких загрязнений, при этом сохраняя яркость тканей после нескольких стирок.

  • Burti Color

Этот порошок известен своей бережной стиркой. Он эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани и заботясь о сохранении цвета.

  • Ariel

Лидер в удалении пятен. Этот порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат на белье даже после стирки.

  • Dosia

Порошок, который хорошо сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует их и не выцветает, что делает его отличным выбором для частых стирок.

  • Reflect

Этот порошок эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохраняет яркость тканей.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтвердил, что высокая цена стиральных порошков не всегда означает лучшее качество. Многие бренды предлагают отличные результаты при доступной цене, не нанося ущерба здоровью и сохраняя ткани. При выборе стирального порошка важно учитывать не только цену, но и его воздействие на ткани, а также экологичность состава.

Этот рейтинг поможет вам сделать обоснованный выбор и обеспечить качественную стирку без переплаты за бренд.

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