Стирают куда лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков, по мнению Роскачества

Роскачество провело тщательное исследование 30 марок стиральных порошков для цветного белья, оценивая их по 30 параметрам, включая эффективность в борьбе с пятнами, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность состава.

Результаты исследования показали, что качественная стирка не всегда требует переплаты за премиальные бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Российский порошок, который продемонстрировал высокие результаты по удалению стойких загрязнений, при этом сохраняя яркость тканей после нескольких стирок.

Burti Color

Этот порошок известен своей бережной стиркой. Он эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани и заботясь о сохранении цвета.

Ariel

Лидер в удалении пятен. Этот порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат на белье даже после стирки.

Dosia

Порошок, который хорошо сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует их и не выцветает, что делает его отличным выбором для частых стирок.

Reflect

Этот порошок эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, обеспечивая качественную стирку и сохраняет яркость тканей.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтвердил, что высокая цена стиральных порошков не всегда означает лучшее качество. Многие бренды предлагают отличные результаты при доступной цене, не нанося ущерба здоровью и сохраняя ткани. При выборе стирального порошка важно учитывать не только цену, но и его воздействие на ткани, а также экологичность состава.

Этот рейтинг поможет вам сделать обоснованный выбор и обеспечить качественную стирку без переплаты за бренд.