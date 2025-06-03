Стиральная машина перестанет «подпрыгивать» при режиме отжима: как устранить излишнюю вибрацию

Почему стиральная машина сильно вибрирует и как устранить это самостоятельно

Сильная вибрация и «прыжки» стиральной машины во время работы, особенно при отжиме, — частая проблема, которая может привести к поломкам и отключению питания.

Основная причина — амортизаторы

Вибрация чаще всего возникает из-за неисправных или плохо смазанных амортизаторов — деталей, гасящих колебания барабана. Чтобы устранить вибрацию, нужно:

Отключить машину от воды и электричества.

Слить воду из бака.

Перевернуть машину, чтобы получить доступ к амортизаторам.

Смазать их специальной демпферной смазкой.

Обычно этого достаточно, если загрузка белья соответствует рекомендациям.

Дополнительные советы

Зафиксируйте машину на скользком полу резиновыми подкладками или противовибрационным ковриком.

Проверьте, чтобы устройство стояло ровно и не было дисбаланса.

Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы техники и снизит риск поломок.