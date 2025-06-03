Стиральная машина перестанет «подпрыгивать» при режиме отжима: как устранить излишнюю вибрацию
ru.sputnik.kg
Почему стиральная машина сильно вибрирует и как устранить это самостоятельно
Сильная вибрация и «прыжки» стиральной машины во время работы, особенно при отжиме, — частая проблема, которая может привести к поломкам и отключению питания.
Основная причина — амортизаторы
Вибрация чаще всего возникает из-за неисправных или плохо смазанных амортизаторов — деталей, гасящих колебания барабана. Чтобы устранить вибрацию, нужно:
- Отключить машину от воды и электричества.
- Слить воду из бака.
- Перевернуть машину, чтобы получить доступ к амортизаторам.
- Смазать их специальной демпферной смазкой.
Обычно этого достаточно, если загрузка белья соответствует рекомендациям.
Дополнительные советы
- Зафиксируйте машину на скользком полу резиновыми подкладками или противовибрационным ковриком.
- Проверьте, чтобы устройство стояло ровно и не было дисбаланса.
Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы техники и снизит риск поломок.
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