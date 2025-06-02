Стиральная машина перестанет «подпрыгивать» при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию

Почему стиральная машина сильно вибрирует и как исправить это самостоятельно

Многие сталкиваются с проблемой сильной вибрации и «прыжков» стиральной машины во время работы, особенно при отжиме. Это может привести к повреждениям техники и аварийному отключению электропитания.

Основная причина вибрации — амортизаторы

Чаще всего вибрация возникает из-за неисправных или плохо смазанных амортизаторов — элементов, гасящих колебания барабана. Чтобы устранить проблему, нужно отсоединить подачу и слив воды, слить воду из бака и получить доступ к амортизаторам, перевернув машину вверх дном.

Простое решение

Смажьте амортизаторы специальной демпферной смазкой и соберите машину обратно. Обычно этого хватает, чтобы избавиться от вибраций, если загрузка белья соответствует инструкции.

Дополнительные советы

На скользком полу машину можно зафиксировать резиновыми подкладками или противовибрационным ковриком. Проверьте уровень установки устройства, чтобы избежать дисбаланса.

Следуя этим советам, вы продлите срок службы стиральной машины и избежите лишних затрат на ремонт, сообщает pg11.