Стиральная машина больше не будет «подпрыгивать» при режиме отжима: как устранить излишнюю вибрацию
lifehacker.ru
Сильная вибрация и «прыжки» стиральной машины во время работы, особенно при отжиме, — частая проблема, которая может привести к поломкам и отключению питания.
Эта проблема часто беспокоит владельцев стиральных машин, но её можно легко устранить, следуя нескольким рекомендациям.
Основная причина — амортизаторы
Вибрация чаще всего возникает из-за неисправных или плохо смазанных амортизаторов — деталей, гасящих колебания барабана. Если амортизаторы не работают должным образом, барабан начинает сильно вибрировать, что и приводит к «прыжкам» машины.
Как устранить вибрацию самостоятельно?
- Отключите машину от воды и электричества.
- Слейте воду из бака.
- Переверните машину, чтобы получить доступ к амортизаторам.
- Смазать амортизаторы специальной демпферной смазкой.
Обычно этого достаточно для устранения проблемы, если загрузка белья соответствует рекомендациям производителя.
Дополнительные советы
- Зафиксируйте машину на скользком полу резиновыми подкладками или противовибрационным ковриком.
- Убедитесь, что стиральная машина стоит ровно и не имеет дисбаланса.
Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы техники и снизит риск поломок, сделав использование стиральной машины более комфортным.
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