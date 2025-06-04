Стиральная машина больше не будет «подпрыгивать» при режиме отжима: как устранить излишнюю вибрацию

Сильная вибрация и «прыжки» стиральной машины во время работы, особенно при отжиме, — частая проблема, которая может привести к поломкам и отключению питания.

Эта проблема часто беспокоит владельцев стиральных машин, но её можно легко устранить, следуя нескольким рекомендациям.

Основная причина — амортизаторы

Вибрация чаще всего возникает из-за неисправных или плохо смазанных амортизаторов — деталей, гасящих колебания барабана. Если амортизаторы не работают должным образом, барабан начинает сильно вибрировать, что и приводит к «прыжкам» машины.

Как устранить вибрацию самостоятельно?

Отключите машину от воды и электричества.

Слейте воду из бака.

Переверните машину, чтобы получить доступ к амортизаторам.

Смазать амортизаторы специальной демпферной смазкой.

Обычно этого достаточно для устранения проблемы, если загрузка белья соответствует рекомендациям производителя.

Дополнительные советы

Зафиксируйте машину на скользком полу резиновыми подкладками или противовибрационным ковриком.

Убедитесь, что стиральная машина стоит ровно и не имеет дисбаланса.

Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы техники и снизит риск поломок, сделав использование стиральной машины более комфортным.