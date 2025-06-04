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Стиральная машина больше не будет «подпрыгивать» при режиме отжима: как устранить излишнюю вибрацию

Сильная вибрация стиральной машины, особенно пр...

lifehacker.ru

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Сильная вибрация и «прыжки» стиральной машины во время работы, особенно при отжиме, — частая проблема, которая может привести к поломкам и отключению питания.

Эта проблема часто беспокоит владельцев стиральных машин, но её можно легко устранить, следуя нескольким рекомендациям.

Основная причина — амортизаторы

Вибрация чаще всего возникает из-за неисправных или плохо смазанных амортизаторов — деталей, гасящих колебания барабана. Если амортизаторы не работают должным образом, барабан начинает сильно вибрировать, что и приводит к «прыжкам» машины.

Как устранить вибрацию самостоятельно?

  • Отключите машину от воды и электричества.
  • Слейте воду из бака.
  • Переверните машину, чтобы получить доступ к амортизаторам.
  • Смазать амортизаторы специальной демпферной смазкой.

Обычно этого достаточно для устранения проблемы, если загрузка белья соответствует рекомендациям производителя.

Дополнительные советы

  • Зафиксируйте машину на скользком полу резиновыми подкладками или противовибрационным ковриком.
  • Убедитесь, что стиральная машина стоит ровно и не имеет дисбаланса.

Соблюдение этих рекомендаций продлит срок службы техники и снизит риск поломок, сделав использование стиральной машины более комфортным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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