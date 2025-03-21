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Поэт находит красоту в рутине

Заведующая столовой нефтепроводного предприяти...

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При слове «поэт» обычно представляется человек сентиментальный, взбалмошный, не от мира сего. Глядя на ответственную, энергичную, собранную Лейсан Абрамову – заведующую производством одной из столовых АО «Транснефть – Прикамье», о поэзии думаешь в последнюю очередь. В первую – о том, что перед тобой отличный организатор питания на крупном нефтепроводном предприятии.

Поэзия в обычном

Однако 21 марта – День поэзии – праздник для Лейсан Мударисовны уже много лет. Стихи пришли в ее жизнь в детстве, вместе с бабушкой, которая умело рифмовала строки и предложила попробовать внучке. Тогда, в школьные годы, тетради заполнялись наивными рифмами о природе, первых душевных волнениях. С тех пор поэзия стала способом выразить то, чего не скажешь обычными словами. Серьезное отношение к творчеству сложилось позже, во взрослой жизни, когда пришло понимание: стихи – не просто хобби, а часть души.

И важная часть жизни. Лейсан Абрамова – постоянный участник и победитель ежегодных смотр-конкурсов среди творчески одаренных нефтепроводчиков. Душевные строки собственного сочинения, исполненные со сцены, принесли ей немало корпоративных наград. Стихотворение, посвященное 75-летию родного предприятия, транслировалось на экране в центральном офисе «Транснефти» в Москве. Текст для гимна лагеря «Добрый» был признан лучшим по итогам Республиканского конкурса авторской песни «#НаДобройНоте».

Чаще пишется о природе и людях. Это могут быть зарисовки об упорстве и доброте коллег, воспоминания о детстве. Как признается Лейсан Мударисовна, ей нравится замечать моменты, которые другие считают обыденными, и превращать их в маленькие истории.

«Вдохновение — капризная штука. Иногда оно приходит внезапно: увидишь осенний лист за окном, услышишь разговор коллег или вспомнишь что-то из детства — и сразу рождаются строчки. Но бывает, что пишешь «через не хочу», как будто вытаскиваешь слова из тишины. На работе, во время перерыва, могу записать в блокнот пришедшую в голову метафору. Главное — не упустить момент, ведь поэзия часто прячется в самых обычных вещах», - говорит заведующий производством столовой.

«Вкус» слов и оттенки

Поэтична и любимая работа – организация питания для нефтепроводчиков. Место творчеству есть и в кулинарии, и в поэзии. Составлять меню – это как подбирать рифмы: важно сочетать вкусы, текстуры, цвета. Даже запах свежеиспеченного хлеба может стать метафорой тепла и заботы. Да и человеческих историй на производстве хватает.

«В свой работе больше всего я ценю возможность видеть, как наши усилия делают чей-то день лучше. Когда человек уходит сытым и довольным - это маленькая победа. А еще мне нравится наша команда: люди здесь - настоящие энтузиасты, которые вкладывают душу в свое дело. Их энергия и преданность профессии часто вдохновляют меня на новые строки», - говорит поэтесса.

Любимый поэт - Сергей Есенин. Его стихи стали для нее откровением: в них столько любви к родной земле, щемящей грусти и простой, почти детской искренности. «Не жалею, не зову, не плачу…» - кажется, что он говорит не только о себе, но и о каждом из нас. А строки про босоногое детство — это как возвращение в ту самую пору, когда мир был огромным и полным чудес.

Любимое стихотворение - собственные строки о детстве. Оно родилось из воспоминаний о деревенских днях, когда мир казался бескрайним, а каждый день приключением. В нем Лейсан Мударисовна описала, как бегала босиком по росе, слушала сказки бабушки под треск поленьев в печи и ловила в саду солнечных зайчиков. Эти строки, словно машина времени, возвращают к запаху свежего сена, смеху соседских ребят и ощущению безмятежности, которое так ценно во взрослой жизни.

«Поэт умеет видеть необычное в обычном, быть искренним и смелым, чтобы показать миру свою душу без прикрас. Поэт, как и повар, чувствует «вкус» слов и их оттенки. А ещё важно быть наблюдательным: иногда целая история рождается из случайной улыбки коллеги или разговора за обеденным столом. Думаю, эти качества помогают не только в творчестве, но и в работе — находить красоту в рутине и ценить моменты», - говорит Лейсан Абрамова.

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