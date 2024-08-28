Стенд ПАО «Транснефть» на выставке «TatOilExpo-2024» осмотрел Рустам Минниханов

Стенд ПАО «Транснефть» на международной специализированной выставке «TatOilExpo-2024» в г. Казани посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Экспозиция демонстрирует передовое оборудование, разработанное и произведенное на предприятиях системы «Транснефть», в том числе, устройство дистанционного сверления с электромеханическим приводом для дистанционного выполнения технологических отверстий во взрывоопасных зонах и ручной труборезный станок для холодной резки труб без искрообразования.

Генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов проинформировал Рустама Минниханова о текущем состоянии и перспективах развития системы магистральных нефте- и продуктопроводов в регионе, а также о реализации программы импортозамещения компании. Он отметил, что удалось полностью отказаться от зарубежных труб, металлоконструкций, резервуарного оборудования, запорной и регулирующей арматуры, кабельной продукции, электроприводов, трансформаторных подстанций и систем пожаротушения. В частности, в Республике Татарстан на запланированную мощность вышло производство противотурбулентной присадки на ООО «Транснефть-Синтез».

«Компания своей главной задачей видит обеспечение надежной и безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов. Это может быть выполнено только при полной технологической независимости от зарубежного оборудования», - подчеркнул Олег Балабанов.

Справочно:

В выставке «TatOilExpo-2024» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума принимают участие более 200 ведущих отраслевых компаний. Мероприятие посвящено Году научно-технологического развития в Татарстане, проходит на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» и объединяет экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Среди экспонентов выставки – производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Работа выставки продлится до 28 августа 2024 года.