"Ставки окажутся велики": военкор Сладков описал вероятное генеральное сражение на Украине, которое решит ход СВО
Фото: sn-gazeta.ru
Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что генеральным сражением на Украине может быть битва за Одессу. Своими соображениями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.
"Ставки окажутся велики: в случае удачи мы полностью отрезаем Украину от Черного моря, лишая статуса морской страны, и мы, вуаля, доходим до Приднестровья", — описал возможный сценарий военкор.
Штурм Одессы, считает Сладков, вероятен к маю. Он будет решать судьбу и исход спецоперации.
"Тут у нас большой спектр маневров, и наш флот может попросить сатисфакции за крейсер "Москва", и морпехи сумеют показать вариант своего классического применения", — допустил он.
Сладков отметил, что предпосылки к такому варианту развития событий есть. Он подчеркнул, что Россия набирает потенциал, в то время как потенциал противника снижается.