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"Ставки окажутся велики": военкор Сладков описал вероятное генеральное сражение на Украине, которое решит ход СВО

"Ставки окажутся велики": военкор Сладков описал вероятное генеральное сражение на Украине, которое решит ход СВО

Фото: sn-gazeta.ru

Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что генеральным сражением на Украине может быть битва за Одессу. Своими соображениями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

"Ставки окажутся велики: в случае удачи мы полностью отрезаем Украину от Черного моря, лишая статуса морской страны, и мы, вуаля, доходим до Приднестровья", — описал возможный сценарий военкор.

Штурм Одессы, считает Сладков, вероятен к маю. Он будет решать судьбу и исход спецоперации.

"Тут у нас большой спектр маневров, и наш флот может попросить сатисфакции за крейсер "Москва", и морпехи сумеют показать вариант своего классического применения", — допустил он.

Сладков отметил, что предпосылки к такому варианту развития событий есть. Он подчеркнул, что Россия набирает потенциал, в то время как потенциал противника снижается.

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