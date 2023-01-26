"Ставки окажутся велики": военкор Сладков описал вероятное генеральное сражение на Украине, которое решит ход СВО

Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что генеральным сражением на Украине может быть битва за Одессу. Своими соображениями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

"Ставки окажутся велики: в случае удачи мы полностью отрезаем Украину от Черного моря, лишая статуса морской страны, и мы, вуаля, доходим до Приднестровья", — описал возможный сценарий военкор.

Штурм Одессы, считает Сладков, вероятен к маю. Он будет решать судьбу и исход спецоперации.

"Тут у нас большой спектр маневров, и наш флот может попросить сатисфакции за крейсер "Москва", и морпехи сумеют показать вариант своего классического применения", — допустил он.

Сладков отметил, что предпосылки к такому варианту развития событий есть. Он подчеркнул, что Россия набирает потенциал, в то время как потенциал противника снижается.