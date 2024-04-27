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Стартовал приём заявок на Научную премию Сбера 2024

Стартовал приём заявок на Научную премию Сбера 2024

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Общий призовой фонд премии составляет 60 млн рублей. Заявки принимаются по трём направлениям: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная».

Сбер объявил о старте третьего сезона ежегодной Научной премии. Она поддерживает учёных, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий. Церемония награждения состоится до конца 2024 года.

Общий призовой фонд премии — 60 млн рублей. Сопредседателями комитета премии в этом году стали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Наука даёт всем нам и стране видение будущего и открывает новые горизонты, постоянно изобретает и переизобретает весь наш мир. Более того, с каждым годом роль науки и технологий растёт, ведь научно-технический прогресс продолжает ускоряться. Мы считаем очень важным поддерживать российскую науку, и одной из составляющих этой поддержки стала наша Научная премия, которую мы учредили в 2021 году. В этом году мы вручим награды премии уже в третий раз. И мы очень рады, что нашему примеру следуют и другие представители российского бизнеса, понимая, что поддержка науки и учёных — это вклад в будущее страны, в её опережающее научно-техническое развитие, технологический суверенитет и высокую конкурентоспособность на мировой арене».

В 2024 году комитет выберет трёх новых победителей. Заявки для участия принимаются в трёх номинациях:

  • «Физический мир» — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки;
  • «Науки о жизни» — биология, медицина и сельскохозяйственные науки;
  • «Цифровая вселенная» — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (включая искусственный интеллект и машинное обучение).

На соискание премии выдвигаются работающие в России учёные, которые уже внесли серьёзный вклад в развитие науки и технологий и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность. Рассматриваются научные достижения за последние 10 лет.

Номинировать учёных могут официально приглашённые Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные учёные, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет комитет из авторитетных учёных, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний.

Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За это время уже 6 учёных стали её лауреатами и получили по 20 млн рублей каждый. В номинации «Цифровая вселенная» победили академики РАН и доктора физико-математических наук Александр Холево и Евгений Тыртышников. Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук, и Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, одержали победу в номинации «Науки о жизни». В номинации «Физический мир» лауреатами стали академики РАН — доктор физико-математических наук Юрий Оганесян и доктор химических наук Валентин Анаников.

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