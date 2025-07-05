Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 8 июля

Новый закон в России: когда за проблемы со здоровьем лишат прав водителей

В 2025 году в России вступает в силу новый закон, который меняет правила для водителей. Теперь информация о состоянии здоровья водителей будет поступать в ГИБДД, что позволит изымать права у людей, страдающих заболеваниями, которые могут мешать безопасному вождению.

По новому закону, если в ходе медицинского обследования или обычного визита к врачу выявляется заболевание, которое несовместимо с безопасным вождением, информация об этом будет автоматически передана в МВД. Водитель будет обязан восстановить здоровье в течение месяца и подтвердить свою способность управлять автомобилем. В противном случае его права будут временно лишены.

Такие заболевания, как алкоголизм, наркозависимость, депрессии и другие психические расстройства, могут привести к лишению водительских прав. Важно следить за состоянием своего здоровья и своевременно проходить медосмотры, чтобы избежать неприятных последствий.