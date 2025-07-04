Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 7 июля

Как новый закон повлияет на водителей: медосмотр теперь решает всё

С 2025 года российские водители будут обязаны следить за своим здоровьем не только для того, чтобы избежать болезни, но и для того, чтобы сохранить свои водительские права. Новый закон позволяет ГИБДД получать данные о состоянии здоровья водителей прямо от медицинских учреждений, что может привести к лишению прав.

Ранее обязательные медкомиссии проводились раз в 10 лет, что оставляло большие промежутки времени, когда у водителей могли развиться заболевания, угрожающие безопасности на дорогах. Новый закон позволяет оперативно выявлять такие проблемы и предотвращать аварии.

Теперь в случае выявления заболевания, которое не совместимо с безопасным вождением, водитель будет обязан в течение месяца предоставить медицинское заключение, подтверждающее его способность управлять автомобилем. Если этого не произойдет, его права будут временно изъяты.