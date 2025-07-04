Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 7 июля

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Как новый закон повлияет на водителей: медосмот...

elets-adm.ru

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Как новый закон повлияет на водителей: медосмотр теперь решает всё

С 2025 года российские водители будут обязаны следить за своим здоровьем не только для того, чтобы избежать болезни, но и для того, чтобы сохранить свои водительские права. Новый закон позволяет ГИБДД получать данные о состоянии здоровья водителей прямо от медицинских учреждений, что может привести к лишению прав.

Ранее обязательные медкомиссии проводились раз в 10 лет, что оставляло большие промежутки времени, когда у водителей могли развиться заболевания, угрожающие безопасности на дорогах. Новый закон позволяет оперативно выявлять такие проблемы и предотвращать аварии.

Теперь в случае выявления заболевания, которое не совместимо с безопасным вождением, водитель будет обязан в течение месяца предоставить медицинское заключение, подтверждающее его способность управлять автомобилем. Если этого не произойдет, его права будут временно изъяты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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