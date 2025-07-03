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Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 6 июля

Лишение водительских прав за проблемы со здоров...

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Лишение водительских прав за проблемы со здоровьем: как новый закон повлияет на водителей

В 2025 году в России вступает в силу новый закон, который позволит ГИБДД получать информацию о состоянии здоровья водителей прямо из медицинских учреждений. Это нововведение ставит под угрозу права водителей, у которых есть заболевания, влияющие на безопасность вождения.

По новым правилам, если у водителя выявят заболевание, несовместимое с безопасным управлением транспортом, информация будет направлена в систему МВД. Таким образом, теперь можно лишиться прав не только после обязательного медосмотра, но и после посещения обычного врача.

Важно отметить, что у водителя будет месяц для того, чтобы восстановить здоровье и подтвердить способность управлять автомобилем. Если это не удастся сделать в отведенный срок, права будут временно изъяты.

Медицинские диагнозы, такие как алкоголизм, наркозависимость, депрессии и другие психические расстройства, могут привести к временной утрате водительских прав. Список заболеваний был составлен еще в 2014 году, и эксперты считают, что он нуждается в обновлении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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