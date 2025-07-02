Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 5 июля

Новый закон о лишении прав за проблемы со здоровьем: что нужно знать водителям

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который значительно меняет правила получения и сохранения водительских прав. Теперь информация о состоянии здоровья водителей будет поступать в ГИБДД напрямую из медицинских учреждений. Это может повлиять на право водить автомобиль, если у человека обнаружены заболевания, которые не совместимы с безопасным вождением.

Нововведение означает, что если у водителя выявляется заболевание во время визита к врачу, эта информация будет автоматически направлена в систему МВД. Это касается как обязательных медицинских осмотров, так и любых посещений медицинских учреждений, как государственных, так и частных.

Закон вводит новое требование: если водителю поставлен диагноз, который ограничивает его способность к вождению, ему дается месяц для восстановления здоровья. Если в этот срок человек не выздоровеет и не подтвердит свою способность управлять автомобилем, его права будут временно изъяты.

Что это означает для водителей? Важно следить за состоянием здоровья, вовремя проходить медосмотр и учитывать, что хронические заболевания могут повлиять на возможность вождения. Если вы столкнулись с диагнозом, ограничивающим вашу способность к вождению, важно пройти полную медкомиссию в лицензированном учреждении и предоставить подтверждение выздоровления, чтобы вернуть свои права.