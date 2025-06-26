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Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять уже с 1 июля

Водителей начнут лишать прав за проблемы со здо...

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Водителей начнут лишать прав за проблемы со здоровьем: как работает новый закон

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГАИ получать данные о состоянии здоровья водителей напрямую из медицинских учреждений. Это изменение означает, что права могут быть временно изъяты не только по итогам обязательной медкомиссии, но и после любого визита к врачу.

Что изменилось?

Теперь ГИБДД будет иметь доступ к базе Минздрава, в которую поступают данные как из поликлиник, так и из частных клиник. Если у водителя обнаружат заболевание, которое несовместимо с безопасным вождением, информация об этом автоматически попадет в систему МВД.

Важное нововведение: на восстановление здоровья и подтверждение своей способности к вождению водителю дается один месяц. Если за это время он не вылечится или не подтвердит свою способность снова управлять автомобилем, его права будут временно изъяты.

Какие болезни могут повлиять?

В перечень заболеваний, несовместимых с безопасным вождением, традиционно входят:

  • Алкоголизм и наркозависимость.
  • Депрессии, тревожные расстройства, панические расстройства, фобии.
  • Биполярные расстройства.

Эксперты отмечают, что список заболеваний нуждается в обновлении, поскольку он не менялся с 2014 года и включает слишком широкий круг состояний, что может привести к лишению прав водителей, чьи болезни не всегда критичны для вождения.

Почему это важно?

Ранее водительская медкомиссия проводилась раз в 10 лет, что оставляло значительные промежутки времени, когда у человека могли развиться заболевания, влияющие на безопасность на дороге. Новый закон позволит оперативно выявлять риски и предотвращать аварии, обеспечивая безопасность на дорогах.

Что делать водителям?

  • Следите за своим здоровьем. Любые жалобы или признаки заболевания могут привести к проверке состояния здоровья.
  • Если вам поставили диагноз, связанный с ограничением способности к вождению, пройдите полную медкомиссию в лицензированной клинике и предоставьте доказательства выздоровления, чтобы вернуть водительские права.
  • Этот закон направлен на улучшение безопасности на дорогах, но также требует от водителей повышенного внимания к своему здоровью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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