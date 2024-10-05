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Стало известно условие для новой волны мобилизации: сделано экстренное заявление

В контексте усиливающихся геополитических напря...

bloomberg.com

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В контексте усиливающихся геополитических напряжений в Восточной Европе, вопрос о новом этапе мобилизации в России вновь встает на повестку дня. Комментарии Вадима Козюлина, который занимает пост руководителя Институт актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, акцентируют внимание на возможной необходимости дополнительных мобилизационных действий в ближайшем будущем, особенно в свете активизации военной подготовки Украины с поддержкой западных стран.

Козюлин выделяет активное обучение украинских подразделений за границей и привлечение иностранных наемников как возможные причины для российского рассмотрения вопроса о мобилизации. Он также отмечает, что за последние два года дополнительная мобилизация не требовалась благодаря достаточному количеству контрактников и эффективной информационной кампании, включающей культурные и патриотические мероприятия.

Военный журналист Александр Коц представляет альтернативное мнение, предполагая, что последнее увеличение численности российских вооруженных сил президентом Владимиром Путиным может служить стратегией избежания масштабной мобилизации. Коц утверждает, что в России формируются резервные бригады, которые могут быть мобилизованы в ответ на экстренные обстоятельства или потенциальную угрозу со стороны НАТО.

Эти размышления поднимают важные вопросы о стратегических решениях российского правительства в области обороны и о возможных внутриполитических и международных последствиях дальнейших мобилизационных усилий.

Следовательно, динамика военных развитий на Украине и реакции России заслуживают внимательного анализа, поскольку они могут значительно повлиять как на региональную стабильность, так и на общую глобальную безопасность, пишет news.ru.

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