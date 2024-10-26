Григорий Кваша, известный своим нестандартным подходом к астрологии, предлагает новый взгляд на древнюю науку. Отвергая традиционное значение звёздных созвездий, Кваша утверждает, что ключ к точным астрологическим прогнозам кроется не в звездах, а в числах: датах и времени. Этот метод, по мнению Кваши, позволяет с большей точностью предсказывать будущее, синтезируя его знания математики и теоретической истории.

В своих работах Кваша исследует цикличность исторических событий, анализируя прошлые даты и периоды, чтобы прояснить будущие тенденции. Это объединение дисциплин, по его словам, открывает новые перспективы для понимания временных последовательностей и предсказаний.

В 2021 году Кваша сделал довольно спорное заявление о начале военных действий на Украине, которое, согласно его расчетам, началось в 2022 году. Продолжая свои прогнозы, астролог указал, что основные события, определяющие разрешение конфликта, наступят в 2024 году, а завершение специальной военной операции он предвидит в 2025 году. Кваша утверждает, что исход событий определит не столько военный потенциал стран, сколько экономические и стратегические решения, приведшие к победе России.

Эти прогнозы вызывают множество дискуссий среди экспертов и аналитиков, подчеркивая сложность и многогранность подходов к предсказанию будущего на основе астрологии, математики и истории, пишет «ЦАРЬГРАД».