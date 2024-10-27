Григорий Кваша — известный астролог, который выделяется среди своих коллег нестандартным подходом к астрологии. Он утверждает, что традиционные взгляды на эту науку не всегда верны. Кваша считает, что для составления точных прогнозов следует опираться не на созвездия, а на числовые данные, такие как даты, числа и время.

Помимо астрологии, Кваша активно изучает математику и теоретическую историю. По его мнению, комбинация этих дисциплин позволяет более глубоко понять цикличность событий в мире. Он убежден, что если внимательно проанализировать исторические даты и математические расчеты, можно сделать обоснованные предсказания о будущем.

В 2021 году Кваша предсказал, что специальная военная операция на Украине начнется в 2022 году, и это событие действительно подтвердилось. Теперь он представил новый прогноз, касающийся окончания этой операции и ее возможного исхода. Как сообщает издание «ЦАРЬГРАД», астролог предсказывает, что завершение спецоперации произойдет в 2025 году. Однако уже в 2024 году, по его мнению, наступит ключевой момент в ходе конфликта.

Кваша подчеркивает, что не только финансовые ресурсы или вооружение определят итог военных действий, но и внутренние факторы. Он утверждает, что победителем станет Российская Федерация, что, по его мнению, основано на его математических расчетах и анализе исторических данных.