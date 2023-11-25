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Стало известно, когда мобилизованных возвращают домой: Верховный суд принял важное постановление

Стало известно, когда мобилизованных возвращают домой: Верховный суд принял важное постановление

Фото: открытые источники

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Верховный суд РФ принял постановление, объясняющее порядок возвращения мобилизованных россиян домой.

Постановление четко разъяснило, что в России мобилизационные мероприятия официально не завершены. Завершенным процесс станет только с момента подписания указа Президентом страны.

Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. По словам главы Минобороны, частичная мобилизация в стране завершилась, но указ о завершении до сего дня не подписан.

Вернуться мобилизованные смогут домой после завершения СВО или по одной из уважительных причин, к которым отнесли достижение предельного возраста (рядовые - 50 лет, младшие офицеры - 60 лет), по состоянию здоровья при условии признания их негодными для дальнейшей службы и в случае вступления в силу приговора суда о лишении свободы для мобилизованного.

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