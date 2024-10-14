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Стало известно, когда мобилизованные смогут вернуться домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Пленум Верховного суда России принял решение, п...

bloomberg.com

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Пленум Верховного суда России принял решение, подтверждающее продолжение мобилизационных мер в стране до момента публикации официального указа президента о её завершении. Это разъяснение пришло в ответ на публичные заявления о завершении мобилизации в прошлом году после сообщения министра обороны о выполнении плана мобилизации.

Основные положения постановления Верховного суда

При рассмотрении, представители Верховного суда уточнили, что процесс мобилизации, который был начать в сентябре 2022 года, еще продолжается. Он будет действовать, со слов экспертов, пока Президент России не выпустит специальный указ. В отсутствие такого указа, мобилизация считается неоконченной, пишет ngs.ru.

Критерии возврата мобилизованных граждан

Суд также определил условия, при которых мобилизованные могут быть демобилизованы:

  • Завершение СВО;
  • Достигнут максимальный возраст для службы. Для рядовых это 50 лет, а для младших офицеров - 60;
  • Присутствие медицинский показаний;
  • Судебный приговор о лишении свободы.

Значение разъяснения для общественности и военнослужащих

Это постановление Верховного Суда является важным для обеспечения правовой определённости и ясности в вопросах, касающихся статуса и условий службы мобилизованных граждан. Оно помогает понять текущее положение в законодательстве и ожидания от дальнейших действий государственных органов в контексте мобилизационных мер.

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