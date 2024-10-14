Стало известно, когда мобилизованные смогут вернуться домой: Верховный суд принял соответствующее постановление
bloomberg.com
Пленум Верховного суда России принял решение, подтверждающее продолжение мобилизационных мер в стране до момента публикации официального указа президента о её завершении. Это разъяснение пришло в ответ на публичные заявления о завершении мобилизации в прошлом году после сообщения министра обороны о выполнении плана мобилизации.
Основные положения постановления Верховного суда
При рассмотрении, представители Верховного суда уточнили, что процесс мобилизации, который был начать в сентябре 2022 года, еще продолжается. Он будет действовать, со слов экспертов, пока Президент России не выпустит специальный указ. В отсутствие такого указа, мобилизация считается неоконченной, пишет ngs.ru.
Критерии возврата мобилизованных граждан
Суд также определил условия, при которых мобилизованные могут быть демобилизованы:
- Завершение СВО;
- Достигнут максимальный возраст для службы. Для рядовых это 50 лет, а для младших офицеров - 60;
- Присутствие медицинский показаний;
- Судебный приговор о лишении свободы.
Значение разъяснения для общественности и военнослужащих
Это постановление Верховного Суда является важным для обеспечения правовой определённости и ясности в вопросах, касающихся статуса и условий службы мобилизованных граждан. Оно помогает понять текущее положение в законодательстве и ожидания от дальнейших действий государственных органов в контексте мобилизационных мер.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань