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Стало известно, когда камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО у автомобилей: штрафы весомые

С марта 2025 года на дорогах России начнется но...

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С марта 2025 года на дорогах России начнется новый эксперимент, который изменит правила игры в автомобильной страховке. Российский союз автостраховщиков подтвердил, что системы фото- и видеофиксации начнут активно отслеживать наличие полисов ОСАГО у автомобилистов. Эта мера нацелена на уменьшение числа водителей, которые игнорируют законодательные требования о страховании.

Как будет работать система?

С 1 марта 2025 года введение камер позволит отслеживать автомобили без ОСАГО, а владельцам таких авто будут приходить уведомления через Госуслуги. Первоначально штрафы за отсутствие полиса будут налагаться только при личном контакте с инспекторами ГИБДД, но после успешного тестирования системы штрафы начнут выписываться автоматически.

Период тестирования и возможные изменения в законодательстве

Тестирование продлится 12 месяцев. В зависимости от результатов и отсутствия технических ошибок, система может перейти на полноценную автоматизацию раньше срока. Также обсуждается возможность увеличения штрафов: сейчас за езду без полиса ОСАГО штраф составляет 800 рублей, но предложение увеличить его до 3-5 тысяч рублей уже получило поддержку в правительстве.

Спорные моменты и критика

Не все встретили эту инициативу с одобрением. Некоторые эксперты выразили опасения, что использование камер для контроля за наличием ОСАГО может вторгаться в личную жизнь граждан. Кроме того, возникают вопросы о правовой основе для отправки уведомлений через Госуслуги, поскольку такое вмешательство пока не регламентируется законодательством.

Влияние на автомобилистов

С точки зрения страховых компаний, нововведение должно стимулировать водителей к более ответственному подходу к страхованию. По оценкам РСА, в России около 36 миллионов водителей, из которых 7-10% ездят без ОСАГО. Введение камер, по мнению страховщиков, поможет уменьшить этот процент и защитить права всех участников дорожного движения.

Этот эксперимент является частью более широкой инициативы по автоматизации контроля за соблюдением ПДД и страховых обязательств, что, по замыслу регуляторов, должно привести к повышению общей безопасности на дорогах. Таким образом, изменения, которые начнутся с тестирования в 2025 году, могут существенно повлиять на повседневную жизнь российских автомобилистов, пишет auto.ru.

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