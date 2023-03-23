Стало известно, какие сны видит человек, если к нему стремительно приближается смерть

Раскрыты сны, которые видят люди при стремительно приближающейся смерти

Человек, которому вскоре предстоит умереть, начинается видеть особенные сны, каких ранее никогда не видел. Ученые исследовали сновидения сотен пациентов хосписов и пришли к выводу, что перед смертью снятся сны определенного типа.

В исследовании участвовали сомнологи, психиатры и неврологи. Они опубликовали данные исследования в Dreaming.

По мнению специалистов, перед смертью люди часто начинают видеть кошмары. Это часто связано с затрудненным дыханием во сне.

Могут сниться удушье или утопление, катастрофы, в которых они участвуют лично или наблюдают со стороны. А вот влюбленные, состоящие в крепких отношениях, перед смертью часто начинают видеть своих отцов.