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Стало известно, какие сны видит человек, если к нему стремительно приближается смерть

Раскрыты сны, которые видят люди при стремительно приближающейся смерти
Стало известно, какие сны видит человек, если к нему стремительно приближается смерть

Фото: открытые источники

Человек, которому вскоре предстоит умереть, начинается видеть особенные сны, каких ранее никогда не видел. Ученые исследовали сновидения сотен пациентов хосписов и пришли к выводу, что перед смертью снятся сны определенного типа.

В исследовании участвовали сомнологи, психиатры и неврологи. Они опубликовали данные исследования в Dreaming.

По мнению специалистов, перед смертью люди часто начинают видеть кошмары. Это часто связано с затрудненным дыханием во сне.

Могут сниться удушье или утопление, катастрофы, в которых они участвуют лично или наблюдают со стороны. А вот влюбленные, состоящие в крепких отношениях, перед смертью часто начинают видеть своих отцов.

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