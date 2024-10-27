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Стало известно, какие машины нельзя будет купить в России уже в 2025 году

С 2025 года российский автомобильный рынок ожид...

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С 2025 года на российском автомобильном рынке ожидается значительное сокращение предложения определенных моделей автомобилей, особенно в сегментах электромобилей и гибридных транспортных средств. Причиной тому станет кардинальное увеличение утилизационного сбора, которое может сделать продажу многих моделей неприбыльной.

Изменения в Размере Утилизационного Сбора

В правительстве РФ было принято окончательное решение об увеличении утилизационного сбора для новых и подержанных электромобилей и гибридов. Новый коэффициент для расчета сбора вырастет до 33,4, что в 20,5 раза превышает текущий коэффициент 1,63. Это означает, что стоимость утилизационного сбора за новый электромобиль или гибрид составит около 667 тысяч рублей, в то время как за подержанные автомобили сбор может достигать 1,2 миллиона рублей.

Какие Модели Исчезнут с Рынка

Эксперты предполагают, что из-за новых экономических условий, многие бюджетные модели электромобилей, такие как Nissan Leaf и Volkswagen ID., могут больше не появляться на российском рынке. Высокие сборы делают их импорт и продажу в России экономически нецелесообразными.

Позиция Премиум Сегмента

В то же время, представители премиум-сегмента, включая такие бренды как Tesla и BMW, скорее всего, останутся доступными на российском рынке. Цены на эти автомобили исчисляются миллионами рублей, поэтому увеличение утилизационного сбора не окажет значительного влияния на их стоимость и спрос со стороны обеспеченных покупателей.

Долгосрочные Перспективы и Возможные Корректировки

Это увеличение утилизационного сбора является частью более широкой стратегии правительства по регулированию рынка и стимулированию использования экологически чистых транспортных средств. Однако краткосрочные последствия могут ударить по доступности и разнообразию электромобилей для широкой аудитории. Эксперты подчеркивают необходимость мониторинга рыночных реакций и потенциальных правительственных корректировок политики в ответ на изменения в потребительском спросе и рыночных условиях, пишет secretmag.ru.

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