Стало известно, какие автомобили невозможно будет купить в России уже в 2025 году

С 2025 года рынок электромобилей в России может ожидать значительные перемены. По последним данным, правительство России приняло решение о значительном повышении утилизационного сбора для электромобилей и гибридов, что существенно изменит структуру рынка.

Резкое Повышение Утильсбора

Согласно новому постановлению, утильсбор для новых электромобилей и гибридов вырастет более чем в 20 раз, достигая сумм в размере до 667 тысяч рублей за новый автомобиль и до 1,2 миллиона рублей за подержанные модели. Такие изменения сделают ввоз и продажу многих доступных моделей электромобилей в России экономически невыгодными.

Влияние на Марки Электромобилей

Эксперты отмечают, что это нововведение в первую очередь ударит по бюджетным моделям, таким как Nissan Leaf и Volkswagen ID, которые могут исчезнуть с российского рынка. В то же время, автомобили премиум-сегмента, такие как Tesla, Li Xiang, и другие, вероятно, останутся в России, так как их высокая стоимость сделает утильсбор менее значительным в общей структуре цены.

Перспективы для Люксовых Электромобилей

Премиум бренды, такие как Li Xiang, Zeekr, Tesla, Voyah, и Hongqi, сохранят своё присутствие на российском рынке. Цены на эти автомобили начинаются от 4,5 миллионов рублей, что делает добавленные 600 тысяч рублей утильсбора менее значительными для их потенциальных покупателей.

Статистика Электромобилей в России

На начало 2024 года в России было зарегистрировано примерно 90 тысяч электромобилей и гибридов. Среди них Li Xiang занимает 19%, Nissan — более 17%, Voyah — почти 11%, Zeekr — 9%, а Tesla — 7%.

Будущие Изменения

Это повышение утильсбора предполагает, что цены на автомобили с большим объемом двигателя возрастут сильнее всего, в то время как автомобили российской сборки, такие как Lada, испытают менее значительное повышение цен, несмотря на рост ставок.

Эти изменения являются частью более широкой экономической стратегии, направленной на стимулирование внутреннего рынка и сокращение зависимости от импортных автомобилей. Но как и всегда, время покажет, как эти изменения повлияют на выбор потребителей и общую структуру автомобильного рынка в России, пишет secretmag.ru.